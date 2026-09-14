Mercato FC Nantes : La décision tombe pour Tylel Tati  

Tylel Tati traverse un sale temps au FC Nantes. Les Kita auraient pris une décision importante concernant son avenir.

Mercato FC Nantes : Les Kita veulent vendre Tylel Tati

La suite après cette publicité

L’avenir de Tylel Tati au FC Nantes s’assombrit sérieusement, selon Mohamed Toubache-Ter. Après un début de saison très compliqué et plusieurs offres importantes refusées, le jeune roc cire le banc.

Considéré comme l’un des joueurs à forte valeur marchande de l’effectif, le défenseur ne joue plus depuis sa grosse erreur contre Laval, le 14 août dernier. Celle-ci avait contribué à la victoire des Tango. Depuis, Tati n’a plus retrouvé les terrains. Il est resté sur le banc lors des trois rencontres suivantes, puis encore samedi à Sochaux, où le FC Nantes s’est incliné 1-0.

À voir

Mercato Stade Rennais : Alidu Seidu attendu à Nice

Selon Mohamed Toubache-Ter, les dirigeants nantais auraient en effet pris la décision de ne plus utiliser le joueur. Le club aurait reçu une première offre de 16 millions d’euros pour son défenseur, avant de voir arriver une nouvelle proposition, cette fois estimée à 10 millions d’euros. La baisse supposée des montants proposés serait liée aux prestations décevantes du joueur en début de saison.

Lire aussi : FC Nantes : Kita prêt à vendre, mais à quel prix ? La réponse

Toujours d’après l’insider, le FC Nantes aurait demandé à Grégory Poirier de ne plus faire jouer Tylel Tati. L’objectif serait de préparer une future vente du défenseur, malgré son importance dans le projet du club. Cette décision interpelle d’autant plus que Tati avait prolongé son contrat avec les Canaris jusqu’en 2030 au printemps dernier.

Lire la suite sur le FC Nantes

FC Nantes : Ça sent mauvais pour Grégory Poirier !

À voir

LOSC : Terrible coup dur pour Noah Edjouma !

Poirier vs Ziani : La guerre froide au FC Nantes

Le FC Nantes avait alors affiché sa confiance envers le jeune défenseur et son potentiel. Mais Tylel Tati se retrouve désormais dans une position inattendue. Il y a encore quelques mois, le défenseur représentait une belle promesse sportive et financière pour les Canaris. Désormais, son avenir à Nantes semble plus incertain que jamais.