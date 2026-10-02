Accueil - PSG mercato - PSG : Mauvaise nouvelle, Ferran Torres se blesse avec l’Espagne

Alors que la trêve internationale tire à sa fin, les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le PSG. Après Senny Mayulu, Ferran Torres s’est blessé avec l’Espagne. L’attaquant du club parisien est rentré à Paris pour effectuer des examens médicaux afin d’être fixé sur la gravité de son mal.

PSG : La Fédération espagnole annonce la blessure de Ferran Torres

Coup dur pour Ferran Torres et le Paris Saint-Germain. Touché à la cheville gauche avec l’Espagne, l’attaquant de 26 ans a été contraint de quitter prématurément le rassemblement de la Roja. Titulaire contre l’Angleterre samedi dernier et en manque de réussite devant le but, Ferran Torres était resté sur le banc mardi soir à Séville contre la Croatie lors de la victoire 4-1 de la Roja.

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Alors qu’il s’entraînait normalement depuis, marquant même un but jeudi à l’entraînement, l’attaquant du PSG va rentrer à Paris plus tôt que prévu et ne jouera pas demain contre la Tchéquie, ni mardi prochain contre la Croatie.

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Dans un communiqué publié ce vendredi après-midi, la Fédération espagnole de football (RFEF) annonce que Ferran Torres quitte le rassemblement de la sélection espagnole, car il « souffre de douleurs à la cheville gauche qui, dans un premier temps, ne l’avaient pas empêché de s’entraîner ni de jouer, mais face à la persistance des symptômes, il a été décidé de le retirer de la sélection afin de privilégier son rétablissement. »

La Fédération espagnole précise toutefois que ses médecins « sont restés en contact permanent avec le service médical de son club depuis le début du stage et l’ensemble du processus a été suivi conjointement ». Luis de la Fuente, le sélectionneur de la Roja, a déjà appelé son remplaçant : Carlos Espí, international Espoirs du Real Madrid.

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L’attaquant de 21 ans figurait bien dans la sélection U21 espagnole et venait notamment de participer au rassemblement de septembre-octobre. C’est un vrai coup dur, autant pour le joueur, le Paris SG et l’Espagne. Torres fait partie des joueurs en forme dans ce début de saison et les supporters parisiens espéraient le voir continuer sur cette lancée.

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Pour le PSG et son entraîneur Luis Enrique, l’essentiel est désormais de connaître la gravité exacte du problème. Ferran Torres rentre donc à Paris touché, mais aucune durée d’absence n’est encore connue. Pour le moment, il est prématuré de parler d’une véritable blessure avec une durée d’indisponibilité déterminée.