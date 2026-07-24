Mercato PSG : Revirement pour Ferran Torres ?

‎‎Le PSG travaille sur le mercato pour s’offrir Ferran Torres, mais les derniers échos venus d’Espagne rebattent sérieusement les cartes. Alors qu’il suscite l’intérêt de plusieurs géants européens, l’avenir de l’attaquant du FC Barcelone pourrait finalement prendre une direction totalement inattendue.

Mercato PSG : Ferran Torres, un dossier qui s’emballe à grande vitesse

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‎Le mercato est parfois imprévisible, et le cas Ferran Torres en est une nouvelle illustration. Auteur du but victorieux de l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Argentine, l’attaquant de 26 ans a vu sa cote exploser en quelques semaines. Son contrat avec le FC Barcelone arrivant bientôt à échéance, les convoitises se multiplient.

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‎Selon les informations relayées par L’Équipe et plusieurs médias espagnols, le PSG s’est rapidement positionné. Luis Enrique, qui connaît parfaitement l’international espagnol après l’avoir lancé avec la Roja, apprécierait sa polyvalence et son expérience du très haut niveau. Des discussions auraient même eu lieu entre le technicien parisien et son ancien protégé afin d’évoquer une éventuelle arrivée dans la capitale.

‎Le Real Madrid redistribue complètement les cartes

‎Alors que le PSG semblait avoir une véritable carte à jouer, un nouvel acteur est venu bouleverser le scénario. Le Real Madrid suivrait avec attention la situation de Ferran Torres, une piste qui ne date d’ailleurs pas d’hier puisque le club madrilène s’intéressait déjà à lui lorsqu’il évoluait au FC Valence.

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‎D’après L’Équipe et plusieurs médias espagnols, Florentino Pérez verrait d’un très bon œil l’idée d’attirer un joueur du FC Barcelone, tout en renforçant un secteur offensif appelé à évoluer. Cette concurrence change considérablement la dynamique du dossier et complique les ambitions parisiennes sur ce marché estival.

‎Des déclarations qui sèment le doute

‎Les dernières confidences venues d’Espagne alimentent encore davantage les interrogations. Invité de l’émission Onze sur Esport3, le journaliste Joaquin Maroto a livré une déclaration qui n’est pas passée inaperçue concernant les préférences du joueur. ‎« Je sais pertinemment que Ferran Torres, s’il avait le choix entre jouer pour le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid, préférerait jouer pour le Real Madrid… et c’est tout ce que je peux dire. »

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‎Le journaliste a ensuite insisté sur la fiabilité de ses informations en ajoutant : « Je le sais avec certitude et de source sûre. » Si ces propos venaient à se confirmer, le PSG pourrait devoir revoir ses plans et accélérer sur d’autres profils offensifs afin de compenser le départ annoncé de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan.

Paris doit rester prudent

‎Dans ce dossier, le PSG ne manque pas d’arguments. Le projet sportif, la présence de Luis Enrique et les ambitions européennes du club constituent des atouts importants. Pourtant, lorsqu’un joueur nourrit une préférence personnelle pour une autre destination, convaincre devient beaucoup plus compliqué, quelle que soit la puissance financière du club.

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‎Paris aurait tort de tout miser sur Ferran Torres. Les informations évoquées et les déclarations de Joaquin Maroto montrent que le dossier reste extrêmement mouvant. Dans un mercato où tout peut changer en quelques jours, le PSG doit conserver des alternatives crédibles afin de ne pas subir un éventuel refus de dernière minute.