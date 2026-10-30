Accueil - PSG mercato - PSG : Ferran Torres, 5 matchs sans but : la lune de miel est finie

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Sept buts lors de ses six premiers matchs, puis plus rien. Ferran Torres n’a plus marqué depuis le Classique contre l’OM (2-1) le 20 septembre, soit cinq rencontres consécutives sans trouver le chemin des filets. Au PSG, l’attaquant espagnol est passé en un mois du statut de bonne surprise de l’été à celui de joueur que l’on surveille de près.

Ferran Torres, un départ canon au PSG

Le contraste est d’autant plus frappant que ses débuts avaient balayé tous les doutes. Arrivé du FC Barcelone pour près de 50 millions d’euros, juste après avoir été sacré champion du monde avec l’Espagne, il s’offre un doublé dès la première journée face à Rennes (2-2). Quelques semaines plus tard, il plante un triplé en Ligue des champions contre le Slovan Bratislava (6-1).

Ses sept premiers buts sont venus de ses sept premiers tirs cadrés. Une efficacité presque irréelle, qui ne pouvait pas durer éternellement.

Pourquoi Ferran Torres ne marque plus ?

La victoire contre Lyon (2-0), en début de semaine, résume la période. Ferran Torres s’est présenté quatre fois face au gardien lyonnais Greif sans jamais le battre. C’est finalement Senny Mayulu, entré en cours de jeu, qui a débloqué la situation.

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Luis Enrique avait déjà envoyé un signal. Lors des chocs face à Manchester City et au FC Barcelone, ses deux anciens clubs, l’Espagnol a démarré sur le banc. Contre le Barça, il a tout de même disputé 70 minutes, sans peser sur la rencontre.

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PSG : pas de panique autour de Ferran Torres

Au club, personne ne parle d’urgence. Dans l’entourage du joueur comme à la direction, ce creux est présenté comme une phase normale dans une saison, surtout pour un attaquant qui a enchaîné un Mondial et une adaptation express à la Ligue 1. Luis Enrique, lui, ne veut pas juger son attaquant sur cette baisse de régime.

Le scénario n’est pas inédit pour Ferran Torres, dont les passages à Manchester City et au Barça ont aussi alterné séries brillantes et longues périodes de sécheresse. À 26 ans, il a déjà su faire taire les critiques en Espagne cette saison. L’occasion de relancer la machine se présente dès ce vendredi, lors du déplacement au Havre, où Paris jouera sans Ousmane Dembélé.

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