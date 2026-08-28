Mercato PSG : Luis Campos cible Javi Rodriguez

La direction du PSG explore plusieurs pistes pour renforcer la défense de l’équipe de Luis Enrique. Parmi les profils étudiés figure désormais celui de Javi Rodríguez, jeune défenseur du Celta Vigo.

Mercato PSG : Luis Campos vise Javi Rodriguez

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Le PSG vise un défenseur espagnol. Javi Rodríguez, talent du Celta Vigo, attire la direction parisienne. Selon Foot Mercato, Paris suit le joueur de très près. À 23 ans, l’Espagnol met tout le monde d’accord. Sa force majeure réside dans sa grande polyvalence.

Capable d’évoluer dans l’axe ou sur le côté droit, ce défenseur est en pleine forme. Le club de la capitale cherche précisément ce type d’élément polyvalent pour doubler les postes défensifs. Titulaire régulier en Liga, il s’est illustré en Ligue Europa face à Lille puis contre Lyon la saison dernière, distribuant une passe décisive lors du huitième de finale retour.

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Luis de la Fuente l’a intégré au groupe des réservistes de la Roja pour la Coupe du Monde 2026. Lié au Celta jusqu’en 2028, le joueur né à Poio possède une clause libératoire de 40 millions d’euros. Sa valeur sur Transfermarkt atteint 18 millions d’euros.

Paris ne compte pas passer à l’action dès ce mercato estival. Si le club voulait boucler le transfert immédiatement, il aurait activé sa clause sans attendre. Le Paris SG prépare plutôt la succession de sa charnière centrale, estimant qu’Illia Zabarnyi ne garantit pas à lui seul l’après-Marquinhos.

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La concurrence s’annonce rude pour le roc. Du beau monde lui fait des yeux doux. En Angleterre, Everton, Fulham et Newcastle surveillent le dossier. Le Milan AC, Côme et le Sporting Portugal flairent aussi le coup. Cette bataille européenne risque de faire grimper le tarif pour le jeune défenseur espagnol.