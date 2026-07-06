Mercato PSG : Grosse annonce pour Michael Olise !

Michael Olise continue d’affoler le mercato et le PSG grâce à ses performances remarquées avec l’équipe de France et le Bayern Munich. Pourtant, malgré l’intérêt du club français et du Real Madrid, une annonce de taille vient considérablement refroidir de nouveau les espoirs des deux géants européens.

‎Mercato PSG : Le Bayern Munich ferme la porte à un départ de Michael Olise

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‎Auteur d’une saison convaincante en Allemagne avant d’enchaîner avec une Coupe du monde 2026 de haut niveau sous le maillot des Bleus, Michael Olise est devenu l’un des joueurs offensifs les plus convoités du marché. Ses qualités techniques, sa créativité et sa capacité à faire basculer un match séduisent naturellement les plus grandes écuries européennes.

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‎Mais le Bayern Munich ne semble pas disposé à ouvrir les négociations. Selon les informations dévoilées par Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube, la direction bavaroise considère son ailier français comme un élément essentiel de son projet sportif et refuse d’envisager un transfert cet été.

‎Le Paris SG et le Real Madrid désormais fixés

Le Real Madrid a même tenu à faire savoir qu’aucune discussion n’était actuellement engagée afin de préserver ses excellentes relations avec le Bayern Munich. Si Florentino Pérez apprécie énormément le profil de Michael Olise, cette admiration ne débouche pas sur une offensive concrète. ‎

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Pour le PSG, le constat est similaire. Le club parisien suit attentivement le joueur, mais il se heurte à une position particulièrement ferme du champion d’Allemagne. ‎Cette prise de position du Bayern oblige les dirigeants parisiens à réévaluer leurs priorités offensives. Reste à voir si le double champion d’Europe en titre décidera de renoncer à l’international français.

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Le marché est encore long, mais insister sur un dossier totalement verrouillé pourrait faire perdre un temps précieux alors que d’autres profils restent accessibles. ‎Dans cette optique, plusieurs alternatives continuent d’être étudiées en interne, notamment les pistes menant à Yan Diomandé, Maghnes Akliouche ou encore Eli Junior Kroupi.‎