Mercato PSG : Une décision inouïe tombe pour Michael Olise !

Nouvelle coqueluche du football mondial, Michael Olise fait rêver tous les clubs fortunés d’Europe. Si le Bayern Munich se montre inflexible dans ce dossier, le PSG vient de prendre une décision fracassante pour l’attaquant de 24 ans.

Mercato : Le PSG renonce à Michael Olise

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Deux ans seulement après son arrivée en Bundesliga, Michael Olise ne sait pas encore s’il va poursuivre son aventure avec le Bayern Munich à l’issue du mercato estival en cours. Pour autant, le Paris Saint-Germain ne lancera pas d’offensive pour tenter de le recruter.

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D’après les informations du journaliste L’Équipe, « si la direction parisienne conserve une immense estime pour le talent d’Olise, l’idée de lancer une offensive cet été a rapidement été balayée. En interne, ce dossier est qualifié sans détour de potentiel « cauchemar ».

Autrement dit : un feuilleton à rallonge, énergivore, et sans aucune garantie de succès. » Alors que le Bayern Munich pourrait réclamer jusqu’à 200 millions d’euros pour l’ancien ailier de Crystal Palace, le Paris Saint-Germain ne souhaite pas se lancer dans une surenchère interminable avec le club allemand et le Real Madrid, l’autre sérieux candidat à la signature du joueur. Pour les dirigeants parisiens, la priorité se trouve donc ailleurs sur ce mercato estival.

« Il vaut mieux chercher le nouvel Olise qu’Olise »

Avec le départ déjà officialisé de Gonçalo Ramos et ceux attendus de Kang-In Lee et Ibrahim Mbaye, le double champion d’Europe travaille bien sur le renforcement de son secteur offensif, mais Michael Olise ne figure plus sur les tablettes de Luis Campos, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain.

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En interne, l’idée serait de « chercher le nouvel Olise qu’Olise » plutôt que d’investir une fortune pour attirer le numéro 17 du Bayern Munich. D’autant que les relations amicales entre les deux clubs « incitent à la lucidité », rapporte L’Équipe. Pour Paris, un transfert du coéquipier de Harry Kane parait bien improbable pour cet été, « ou alors pas à moins de 200 millions d’euros. »

Des montants que Nasser Al-Khelaïfi et les siens ne souhaitent plus investir sur le marché des transferts. Surtout que le club de la capitale estime les émoluments d’Olise à plus de 20 millions d’euros annuels en cas de transfert.

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