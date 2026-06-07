Coup de théâtre ! Le PSG lance un ultimatum à Senny Mayulu

À l’approche du début du mercato estival, le PSG s’active déjà sur certains dossiers en interne. À un an de la fin de son contrat, Senny Mayulu inquiète ainsi le club de la capitale, qui lui a lancé un ultimatum pour prendre une décision concernant son avenir.

Mercato PSG : L’avenir de Senny Mayulu dans un moment décisif

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L’avenir de Senny Mayulu au PSG semble se dessiner en coulisses actuellement. Quel avenir pour Senny Mayulu ? Selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, des négociations auraient actuellement lieu entre Senny Mayulu et le Paris Saint-Germain. Le temps presse.

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À un an de la fin de son contrat, le Titi de 20 ans souhaiterait rester à Paris, mais dans des conditions salariales acceptables. Visiblement, les négociations, longtemps bloquées, seraient en train d’évoluer positivement. Sauf que le PSG ne veut pas perdre son temps sur ce dossier et l’aurait clairement fait savoir à son entourage.

Senny Mayulu « part ou il prolonge »

À seulement 20 ans, Senny Mayulu apparaît comme une belle promesse pour l’avenir, mais son contrat expire l’année prochaine. Cet été, son dossier va être étudié. Champion d’Europe pour la deuxième fois avec le PSG, l’international espoir français va devoir maintenant trancher entre un départ du Paris Saint-Germain ou une prolongation. Les deux options sont possibles pour Mayulu.

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« Senny Mayulu arrive en fin de contrat en 2027. Pour lui, il faut choisir ou il part ou il reste. Mais s’il reste, il prolonge. Il y a des négociations qui sont en cours et on va voir. Lui il veut rester », rapporte le journaliste de RMC Fabrice Hawkins dans Génération After.

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