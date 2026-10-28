Mercato PSG : Luis Enrique attend des recrues, l’info fuite

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Le prochain mercato hivernal se prépare activement du côté du Paris Saint-Germain. Luis Enrique a des exigences précises pour cette fenêtre de transfert. Et une révélation vient alimenter le dossier.

Luis Enrique ne ferme pas la porte à une arrivée en attaque

Luis Enrique a récemment assuré que son effectif était suffisamment fourni pour compenser la blessure de Khvicha Kvaratskhelia. L’attaquant géorgien est gravement blessé au genou contre le FC Barcelone. Il souffre d’une « rupture du ligament croisé antérieur ». Son absence contraint le PSG à trouver son digne successeur pour la suite de la saison.

Surtout que le technicien espagnol n’a pas totalement fermé la porte à une nouvelle arrivée en attaque. Le journaliste Abdellah Boulma assure que Luis Enrique restera attentif aux opportunités du marché. Même si les solutions existent en interne.

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Mika Godts, remplaçant naturel de Khvicha Kvaratskhelia, a d’ailleurs envoyé un signal positif. L’attaquant belge a inscrit le deuxième de la victoire face à Lyon. Désiré Doué, Quentin Ndjantou et Senny Mayulu peuvent aussi dépanner à ce poste. La longue absence du numéro 7 parisien bouleverse sans doute les plans de Luis Enrique.

Les pistes se précisent pour le Paris Saint-Germain

Plusieurs noms circulent déjà dans la capitale pour le remplacer. Selon Sky Sport, le PSG aurait pris contact avec l’entourage d’Ibrahim Maza. Le jeune international algérien évolue au Bayer Leverkusen. Son prix avoisinerait 50 millions d’euros. Le club allemand souhaite toutefois le conserver avec une prolongation et une revalorisation salariale.

🚨 LE PSG N’EXCLUT PAS DE SE RENFORCER LORS DU MERCATO HIVERNAL ! ❤️💙



Le club parisien reste à l’affût d’une OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ pour recruter à un coût raisonnable, sans pour autant changer sa ligne de conduite.



🗞️ @AbdellahBoulma pic.twitter.com/EnR0hE28Hc — Actu Foot (@ActuFoot_) October 28, 2026

Autre piste ? Ez Abde est associé au PSG. L’ailier marocain du Betis Séville serait suivi de près par Luis Campos. Sa clause libératoire serait fixée à 60 millions d’euros. Gianluca Di Marzio évoque aussi le nom de Rayan Cherki à Paris. Une option séduisante mais compliquée à boucler en janvier. Il reste à savoir jusqu’où ira Paris.

Le club entraîné par Luis Enrique n’exclut pas de se renforcer si une belle opportunité se présente à un coût raisonnable. La direction ne veut pas céder à la précipitation ni changer de ligne de conduite. Le Paris SG devra décider s’il recrute réellement un ailier, avant de déterminer quel profil conviendrait le mieux. Les semaines à venir promettent d’être agitées à Paris.

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