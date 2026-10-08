Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : candidat au rachat, il utilise ChatGPT pour son PowerPoint

Au FC Nantes, candidat au rachat du club et signataire d’un protocole de vente avec Waldemar Kita, Paulo Tavares a-t-il bâti son tour de table avec ChatGPT ? Le document que son groupe Phénix Sports Invest a présenté à plusieurs investisseurs, un PowerPoint d’une trentaine de pages mis à jour en juillet, porterait la patte de ChatGPT. Sur le fond, les promesses chiffrées qu’il contient posent bien plus de questions que sa mise en page.

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FC Nantes candidat au rachat : que promet le PowerPoint de Phénix ?

L’information vient d’Eurosport, qui consacre cette semaine une série d’enquêtes à la vente du FC Nantes et à son passage devant la DNCG. Le média a pu consulter la présentation confidentielle, qui affiche selon lui toutes les caractéristiques d’une création réalisée avec l’aide de ChatGPT. Le ticket d’entrée y est fixé à 250 000 euros, avec une rémunération annoncée de 9 % par an et le document vante une « opportunité d’investissement attractive et sécurisée ».

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Un expert financier interrogé par Eurosport n’a pas pris de gants : « Très honnêtement, cette présentation est catastrophique ».

Se servir d’une IA pour monter des diapositives n’a rien d’illégal. Le scénario de sortie, en revanche, fait tiquer. À trois ans, le FC Nantes y serait valorisé 350 millions d’euros, davantage que l’Olympique Lyonnais aujourd’hui. Or le club se vend autour de 100 millions d’euros, et jusqu’à 125 millions avec les bonus d’après L’Équipe.

Un rendement de 9 % pour un club en déficit, est-ce tenable ?

Faisons le calcul. Un investisseur qui place 250 000 euros à 9 % encaisse 22 500 euros par an. Avec les intérêts capitalisés, sa mise dépasserait 323 000 euros au bout de trois ans. Cette rémunération serait un coût pour un club structurellement perdant : Waldemar Kita a comblé des pertes allant jusqu’à 30 millions d’euros par saison, rappelle Eurosport.

Atteindre les 350 millions supposerait de multiplier par 3,5 la valeur du club en trois saisons. Le point de départ est peu favorable. Nantes est retombé en Ligue 2 cet été, ne possède pas la Beaujoire et doit investir à la Jonelière.

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Plusieurs dirigeants du football français ont rapproché ce montage des méthodes de Gérard Lopez à Bordeaux ou de John Textor à Lyon. Le parallèle ne vaut pas preuve. Il renvoie tout de même à deux clubs passés par de lourdes crises financières.

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La DNCG peut-elle bloquer le rachat ?

Le protocole signé avec la famille Kita doit encore franchir l’examen du gendarme financier, dont l’avis est devenu décisif depuis la loi sur le sport professionnel adoptée en août. Selon Eurosport, la DNCG pourrait exiger la preuve de l’origine des fonds et une garantie de 120 à 140 millions d’euros pour couvrir le fonctionnement du club sur trois saisons. Une source anonyme citée par le média se montre catégorique : « Ça ne passera pas ».

Chez Phénix Sports Invest, le ton reste assuré. « Nous n’avons pas d’inquiétude », répond le groupe, qui défend la solidité de son dossier. L’entourage de Waldemar Kita se retranche derrière la confidentialité : « Le prix comme la structuration financière d’une éventuelle transaction sont naturellement confidentiels ».

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En interne, le projet a déjà essuyé un refus. Le CSE du club a rendu un avis défavorable, un avis consultatif qui ne bloque pas la vente. Paulo Tavares, ancien agent portugais, avait aussi été associé au projet « Panthère Noire » à Saint-Étienne, qui n’avait pas abouti avant le rachat de l’ASSE par Kilmer Sports Ventures en 2024. Toute l’actualité du FC Nantes est à suivre sur notre page dédiée.

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