Accueil - FC Nantes - FC Nantes : Waldemar Kita signe un contrat sponsor en béton

‎‎‎Le FC Nantes de Waldemar Kita et Anvolia ont prolongé leur partenariat commercial, avec un engagement désormais étendu jusqu’en 2027. Sous l’impulsion du président nantais, l’entreprise spécialisée dans le génie climatique renforce également sa visibilité sur les équipements des Canaris.

‎‎FC Nantes – Anvolia : Un partenariat qui change de dimension

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‎‎Le nouveau volet de cet accord ne passe pas inaperçu. Anvolia, partenaire du FC Nantes depuis 25 ans, bénéficie désormais d’une présence sur le short des joueurs professionnels, en complément du dispositif déjà existant.

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Ce nouvel accord commercial apparaît comme une extension importante de la relation entre les deux structures. Aucun montant financier n’est toutefois communiqué publiquement, un détail qui empêche de mesurer précisément la valeur économique du contrat.

‎‎Waldemar Kita mise sur une fidélité qui dure

‎‎Cette prolongation s’inscrit dans une histoire commerciale particulièrement longue. Le FCN présente Anvolia comme un acteur local fidèle. « Cette prolongation est une nouvelle preuve de la confiance et de la fidélité d’Anvolia envers le FC Nantes. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir poursuivre cette belle histoire avec un partenaire historique du Club et de renforcer encore notre collaboration jusqu’en 2027 », souligne le club nantais sur son site.

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‎‎L’entreprise continuera également à associer ses salariés, ses clients et ses partenaires à différentes opérations liées au club. Une stratégie qui dépasse donc la simple exposition d’un logo : le sponsor conserve une véritable porte d’entrée vers l’univers nantais.

‎‎Un contrat jusqu’en 2027, mais combien rapporte-t-il ?

‎‎Le point intéressant se trouve justement dans ce qui n’est pas dévoilé. Le FC Nantes ne communique pas le montant du partenariat, malgré l’élargissement de la visibilité d’Anvolia aux tenues des professionnels. « Une belle histoire commune débutée il y a près d’un quart de siècle et qui continue de s’écrire sur le terrain, toujours avec un souffle d’avance », précise le club.

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‎‎Ce que l’on sait, en revanche, c’est que la collaboration se poursuit jusqu’en 2027 et qu’elle s’accompagne d’actions destinées aux supporters ainsi que d’activations commerciales. Anvolia, entreprise créée en 1991, intervient notamment dans le chauffage, la ventilation et la climatisation.