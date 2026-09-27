Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Ian Cathro face à un sacré dilemme à l’AS Saint-Étienne

Ian Cathro, l’entraîneur de l’ASSE, va devoir faire un choix tactique fort dans les semaines à venir. Thierno Ballo marque davantage. Zuriko Davitashvili fait mieux progresser le ballon. Entre les deux, le technicien de l’AS Saint-Étienne va trancher.

Thierno Ballo et Zuriko Davitashvili donnent du tournis à Ian Cathro

À l’AS Saint-Étienne, la concurrence entre Thierno Ballo et Zuriko Davitashvili va bien au-delà de la simple question du temps de jeu. Après sept journées de Ligue 2, les deux attaquants présentent des profils différents, offrant à Ian Cathro plusieurs options pour équilibrer son attaque. Mais le coach des Verts va bien devoir opérer un choix pour l’équilibre de son équipe.

Lire aussi : ASSE : Ian Cathro dédramatise la défaite à Dunkerque

À voir

Mercato AS Monaco : Griezmann et Paul Pogba bientôt réunis ?

Comme le rappelle Peuple-Vert, après sept journées de Ligue 2, les chiffres favorisent Thierno Ballo, qui totalise quatre buts contre un pour Zuriko Davitashvili. L’international autrichien de 24 ans tente aussi davantage sa chance, avec 2,1 tirs par match contre 0,9 pour le Géorgien de 25 ans, qui compte deux passes décisives. Les buts n’expriment donc qu’une partie de leur influence respective.

Ballo se distingue également par ses courses et ses sprints, se situant au 98e centile des ailiers de Ligue 2 pour les buts comme pour les sprints. Son profil repose davantage sur les appels, la profondeur et sa présence dans la surface. Davitashvili, lui, apporte une influence plus importante dans la construction.

Le compatriote de Khvicha Kvaratskhelia affiche deux passes décisives et se situe au 94e centile pour les xA ainsi qu’au 100e pour les passes pénétrantes chez les milieux offensifs, dans des statistiques relayées par le site dédié à l’ASSE. Capable de recevoir entre les lignes et de faire progresser le ballon, Davitashvili offre une solution différente, même si son rendement devant le but est inférieur à celui de Ballo depuis le début de saison.

À voir

RC Lens : L’UEFA condamne le club à une amende de 15.000€

Lire aussi : ASSE : Pourquoi Ian Cathro a sacrifié Davitashvili à Metz

Toutefois, Ian Cathro peut utiliser les deux profils ensemble, comme cela a déjà été le cas contre Montpellier et Dunkerque. La présence de Jakob Breum, Augustine Boakye et Irvin Cardona multiplie les possibilités dans le secteur offensif. À Metz, le coach stéphanois avait d’ailleurs débuté avec Ballo avant de lancer Davitashvili avant l’heure de jeu.

Entre profondeur et construction, le technicien dispose donc de deux armes différentes pour composer son animation offensive. La trêve internationale laisse du temps au staff avant la réception de Rodez, le 10 octobre prochain, à Geoffroy-Guichard. Le retour de Davitashvili après ses matchs avec la Géorgie, l’état de forme de Breum et le plan retenu pour la reprise pèseront dans la composition.

À voir

Mercato : Man City relégué, le PSG se positionne sur Haaland

Lire la suite sur l’ASSE

ASSE : Bonne nouvelle, Nadir El Jamali retrouve enfin la compétition

ASSE : Kilmer Sports prépare en grand la montée en Ligue 1

À voir

Vente OM : Frank McCourt fait fuir les investisseurs saoudiens

Les données éclairent le choix de Cathro : Ballo et Davitashvili ne proposent pas deux versions du même joueur, mais deux manières de faire avancer l’attaque stéphanoise.