OM : Genesio fait un choix fort pour Jeffrey De Lange

L’OM a clairement établi sa hiérarchie dans les buts pour cette saison : Jeffrey De Lange sera le numéro un sous les ordres de Bruno Genesio, tandis que Théo Vermot occupera le rôle de doublure. Le gardien néerlandais, désormais débarrassé de la concurrence de Gerónimo Rulli, affiche également son ambition de profiter pleinement de cette nouvelle responsabilité à Marseille.

‎‎OM : Une hiérarchie enfin gravée dans le marbre

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‎‎Bruno Genesio n’a pas entretenu le moindre flou au moment d’évoquer la situation des gardiens de l’OM pour cette nouvelle saison. Le technicien a choisi Jeffrey De Lange comme titulaire dans les buts et Théo Vermot comme deuxième dans la hiérarchie. Derrière eux, Gomis et Van Neck complètent le groupe.

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‎‎« J’aime avoir une hiérarchie claire à ce poste. Jeffrey De Lange est notre numéro un, Théo Vermot le numéro deux », a expliqué Genesio en conférence de presse. Une décision nette, qui intervient après le départ de Gerónimo Rulli et qui offre au Néerlandais une occasion qu’il attendait manifestement avec impatience.

‎‎Le changement n’est pas seulement sportif. L’OM a également officialisé une modification symbolique puisque Jeffrey De Lange, qui portait auparavant le numéro 12, a récupéré un nouveau numéro, le 1. Le club l’a annoncé sur X avec un message sobre : « Nouveau numéro pour Jeffrey De Lange ».

‎Jeffrey De Lange n’a jamais caché sa frustration

‎‎La saison précédente n’a pas été simple pour le gardien néerlandais. Cantonné au rôle de numéro deux, il a dû patienter, tout en continuant à se tenir prêt. Avec une franchise appréciable, il reconnaît avoir parfois estimé pouvoir bénéficier de davantage de temps de jeu.

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‎« Quand on est n°2, il faut toujours être prêt. Ça me booste et ça me donne encore plus de motivation, je suis heureux », a confié De Lange. Avant d’admettre : « Oui, ça m’est arrivé d’avoir cette sensation avant… d’être capable de jouer plus souvent ». ‎Cette frustration appartient désormais au passé, du moins sur le papier.

Le gardien néerlandais dispose maintenant de la confiance de Bruno Genesio. À lui de transformer cette promotion en performances. Car dans les buts de l’OM, les occasions de se cacher sont aussi nombreuses que les regards braqués sur le Vélodrome.

‎‎De Zerbi, Genesio : deux méthodes, une même exigence

‎‎Jeffrey De Lange a également expliqué que son rôle avait évolué avec l’arrivée de Bruno Genesio. Selon lui, les consignes ne sont pas identiques à celles de Roberto De Zerbi. « Les demandes sont différentes. Avec Roberto, on était considérés comme des défenseurs centraux. Avec Genesio, on reste au centre mais on participe un peu moins au jeu, on est plus concentrés sur notre ligne », a-t-il confié.

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‎‎Ce changement peut avoir son importance pour un gardien qui doit désormais s’installer comme référence du dernier rempart marseillais. De Lange devra donc assimiler ces nouvelles exigences tout en assumant une pression supplémentaire : celle d’un titulaire clairement désigné.

‎‎Jeffrey De Lange veut transformer l’attente en revanche

‎‎Le principal intéressé ne manque pas d’ambition. Son discours traduit une réelle envie de tourner la page et de prendre sa revanche après une saison durant laquelle il a peu joué. « On veut faire mieux que l’an dernier ! J’ai une revanche à prendre car forcément j’ai moins joué », affirme-t-il. ‎‎Son discours laisse aussi apparaître un attachement réel à Marseille.

Interrogé sur son mercato, il explique avoir eu des options, sans que celles-ci n’aboutissent à de véritables discussions. « Je me sens bien ici à Marseille. J’ai eu des options mais ce n’était même pas des discussions. Je joue dans l’un des meilleurs clubs d’Europe », a fait savoir le gardien de but.

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‎‎Le message est clair. Jeffrey De Lange veut rester, jouer et progresser avec l’Olympique de Marseille. Il sait également pouvoir compter sur Théo Vermot en cas de besoin : « S’il m’arrive quoi que ce soit, il sera prêt. Gero est parti mais notre petit groupe de gardiens est très bien. »