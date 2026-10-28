OL : Fonseca exprime une vraie inquiétude avant Lyon – Angers

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Sur une série de deux défaites, l’OL reçoit Angers SCO dimanche en Ligue 1. Avant ce match, Paulo Fonseca exprime une grosse inquiétude. Son équipe est décimée.

OL : Deux défaites, 5 buts encaissés et 0 but inscrit

L’OL est dans une spirale négative avant de recevoir Angers SCO au Groupama Stadium, dimanche à 17h45, lors de la 9e journée de Ligue 1. Le club s’est incliné à Hoffenheim (3-0), jeudi, en Ligue Europa, dans le cadre de la 3e journée de la phase de ligue. Lundi, Lyon a concédé une deuxième défaite face au PSG (2-0), en clôture de la 8e journée du championnat.

Cinq buts encaissés sans en inscrire un seul, c’est inquiétant pour l’équipe de Paulo Fonseca. Leader de la Ligue 1 avant cette journée, elle a chuté à la 5e place du classement et se retrouve sous la menace de quatre clubs, dont le Paris FC et l’Olympique de Marseille.

Fonseca : « Manque de solutions offensives, pas beaucoup d’options en attaque »

Après ces deux défaites, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a exprimé une réelle inquiétude, notamment sur le plan offensif. « Nous nous sommes créé de véritables occasions, mais ce qui nous manque actuellement, ce sont des solutions offensives. Nous n’avons pas beaucoup d’options en attaque », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.

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En effet, le technicien portugais a dû réaménager son équipe en raison des absences de Loïs Openda et de Pavel Sulc. L’avant-centre vedette de Lyon souffre d’une fissure du péroné de la jambe droite et est indisponible. Quant à Pavel Sulc, il souffre d’une lésion du ménisque au genou droit.

« C’est difficile de faire jouer Khalis Merah ou Kaïl Boudache dans un rôle d’attaquant. Nous devons trouver des solutions et je pense que notre principal problème se situe aujourd’hui dans le secteur offensif », a insisté Paulo Fonseca.

Des pépins physiques pour Tolisso, Morton et Bidstrup

Outre un secteur offensif diminué, l’OL a également montré des largesses défensives en encaissant cinq buts. En défense, Lyon était privé de Nicolas Tagliafico, blessé musculairement, lors des deux derniers matchs, tout comme de Mohamed Ouédraogo, opéré du genou.

Et ce n’est pas tout ! Le coach du club rhodanien a également donné de mauvaises nouvelles concernant trois joueurs clés de son équipe après le choc contre les Parisiens. « Mads Bidstrup est également indisponible, Tyler Morton rencontre toujours des problèmes liés à sa pubalgie et Corentin Tolisso ressent aussi une gêne à l’adducteur », a-t-il annoncé.

Le coach de Lyon espère trouve des solutions contre Angers

Malgré ces blessures et indisponibilités qui diminuent son effectif, Paulo Fonseca espère trouver des solutions pour relancer la machine contre Angers SCO. « Nous savions dès le début de la saison que ce serait difficile, mais nous devons continuer à travailler, à poursuivre dans cette voie et nous appuyer sur ce que les joueurs ont montré de positif », a-t-il déclaré.

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