Mercato OL : 70 M€ de ventes, Louis-Jean veut encore des départs

L’Olympique Lyonnais a récupéré environ 70 millions d’euros grâce aux ventes réalisées durant le mercato estival, mais Matthieu Louis-Jean estime que le club aurait pu faire mieux sur les départs. Le directeur sportif lyonnais a également laissé entendre que plusieurs joueurs pourraient encore quitter le Rhône.

Mercato : L’OL a vendu pour 70 millions d’euros cet été

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L’OL a terminé son mercato estival avec plusieurs ventes importantes. Malick Fofana, Afonso Moreira, Martin Satriano, Ainsley Maitland-Niles et Mathys De Carvalho ont notamment quitté le club, permettant à la direction lyonnaise de récupérer environ 70 millions d’euros.

Un montant jugé significatif par Matthieu Louis-Jean, mais qui ne suffit pas totalement à satisfaire le directeur sportif. « On a vendu pour 70 millions d’euros. C’est un chiffre significatif. On veut continuer d’être compétitif, il faut trouver cet équilibre entre la performance sportive et la situation économique du club », a-t-il expliqué en conférence de presse lors du bilan du mercato.

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Cette campagne de ventes devait permettre à l’OL de répondre à ses contraintes économiques tout en conservant une équipe compétitive. Le club lyonnais a également respecté l’encadrement de sa masse salariale fixé par la DNCG, comme l’a confirmé son directeur général Michael Gerlinger.

Matthieu Louis-Jean regrette certains départs

Malgré ces 70 millions d’euros de recettes, Matthieu Louis-Jean reconnaît que la direction aurait souhaité aller plus loin dans les sorties. « On n’a pas tout bien fait, notamment sur les sorties. On aurait aimé faire mieux, mais on n’a pas voulu vendre des joueurs ciblés en dessous de leur valeur », a déclaré le dirigeant.

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Plusieurs joueurs sont notamment restés à Lyon malgré des intérêts venus de l’étranger. Pavel Sulc et Tanner Tessmann ont ainsi été suivis en Premier League durant l’été, sans qu’un départ ne se concrétise.

Pour la direction lyonnaise, l’objectif était donc de vendre sans céder aux propositions jugées insuffisantes. Une stratégie qui explique en partie pourquoi certains dossiers n’ont pas abouti avant la fermeture du mercato français, le 1er septembre.

Des départs encore possibles à l’étranger

Le mercato n’est toutefois pas totalement terminé pour l’OL. Certains marchés étrangers restent ouverts et pourraient permettre au club de réaliser de nouvelles ventes dans les prochains jours.

« Il y a quelques fenêtres encore ouvertes, on va voir », a prévenu Matthieu Louis-Jean. Le directeur sportif n’a pas cité directement les joueurs concernés, mais Nicolas Tagliafico, Paul Akouokou et Alejandro Gomes Rodriguez pourraient notamment être concernés par ces dernières opportunités.

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Le marché russe reste ouvert jusqu’au 10 septembre, tandis que celui du Brésil ferme le 11 septembre. L’OL dispose donc encore de quelques jours pour poursuivre son travail sur les départs et tenter d’améliorer un bilan des ventes que Matthieu Louis-Jean juge perfectible.