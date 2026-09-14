Accueil - OM - Crise à l’OM : Benatia lâche ses vérités à Frank McCourt !

Devenu consultant sur Canal+, Medhi Benatia s’est exprimé sur les difficultés actuelles de l’OM. L’ancien directeur sportif marseillais a pointé du doigt les choix de Frank McCourt et leurs conséquences sur Marseille.

OM : Benatia interpelle Frank McCourt !

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L’Olympique de Marseille connait un début de saison décevant. Les troupes de Bruno Genesio ont enchainé trois défaites consécutives en Championnat. Ils pointent désormais à une honteuse 13e place. Cette série de revers pèse lourdement sur la préparation du prochain choc face au Besiktas en Ligue Europa. Surtout que le banc de touche marseillais affiche de sérieuses limites.

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L’entraîneur de l’OM doit bricoler avec un groupe amoindri en ce début. Le mercato estival a été marqué par le départ de 11 joueurs, sans la moindre arrivée. Ce dégraissage massif répond directement aux exigences de Frank McCourt. Le propriétaire de l’OM ayant décidé de restreindre les dépenses.

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Medhi Benatia, devenu consultant sur le plateau du Canal Football Club, a tenu à crever l’abcès concernant cette situation. Il explique que les difficultés actuelles découlent en partie des choix économiques de Frank McCourt. « Il n’y a pas la profondeur de banc pour aller gagner. L’actionnaire a pris des décisions importantes cet été. Après 10 ans de déficit, je pense qu’il a décidé de couper les robinets », a déclaré l’ancien directeur sportif de l’OM.

Il prône l’union sacrée à l’Olympique de Marseille

Cette stratégie prive aujourd’hui Bruno Genesio des renforts indispensables pour rivaliser sur tous les tableaux. Medhi Benatia, qui connait bien l’environnement explosif de l’Olympique de Marseille, insiste sur un point. Il faudra faire bloc et éviter les tensions internes.

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🗣️ "On s'est plantés (…) j'ai tout donné, j'ai jamais triché pour ce club"



🇲🇦 Medhi Benatia se confie sur son passage à l'OM dans le CFC 🖥️ pic.twitter.com/AVqvTR1Sbq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 13, 2026

L’ancien dirigeant exhorte toutes les composantes du club à soutenir pleinement Bruno Genesio, qu’il qualifie de « top entraineur ». « Si on veut que ça fonctionne, il faut éviter de faire un petit peu ce qui s’est passé avec nous. Il faut rester bien alignés », a-t-il lancé. Rester soudés demeure l’unique rempart pour éviter que le navire olympienne ne prenne l’eau de toutes parts.