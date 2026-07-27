Mercato OM : Après Zarrak, une autre mise à l’écart tombe

Le climat reste mouvementé à l’OM. Après le cas Ali Zarrak, le propriétaire Frank McCourt a acté une autre mise à l’écart en interne.

Mercato OM : Bob Tahri écarté du secteur sportif

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L’Olympique de Marseille poursuit son grand nettoyage en interne. Après Ali Zarrak, c’est au tour de Bob Tahri de faire les frais de ce changement. L’ancien athlète est arrivé en décembre 2024 à l’OM pour s’occuper de l’accompagnement des joueurs. Il a ensuite évolué vers un rôle de coordinateur sportif. Mais son aventure à l’OM vient de prendre un virage inattendu.

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Bob Tahri serait visé par une enquête interne des ressources humaines suite à un signalement de salariés concernant son comportement. Il est, à l’instar d’Ali Zarrak, sous le feu de critiques incessantes. Tahri conserve son contrat de travail. Mais il subit une mise à l’écart immédiate.

🚨EXCLU : Bob Tahri officie désormais dans le secteur administratif de l'OM.



L'accès au sportif lui est interdit, en attendant l'enquête interne.#TeamOM pic.twitter.com/8xOyg96vDV — La Minute OM (@LaMinuteOM_) July 27, 2026

La Minute OM fait cette révélation. Bob Tahri est désormais strictement écarté de toutes les prérogatives liées au domaine sportif. Il est simplement placé à un poste purement administratif en guise de mesure conservatoire. L’ancien proche de Medhi Benatia ne pourra plus approcher le vestiaire de l’OM ni intervenir auprès de l’effectif jusqu’à la conclusion de cette affaire.

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Cette décision mûrement réfléchie par Frank McCourt et la nouvelle direction vise à pacifier le climat interne. Elle devrait stabiliser durablement l’institution phocéenne.