Mercato : Le PSG et le Barça au duel pour un crack français

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, prépare un très joli du côté de la Premier League. Il devra cependant affronter un redoutable concurrent. Le FC Barcelone fonce aussi sur Jaydee Canvot.

Mercato PSG : Luis Campos revient à la charge pour Jaydee Canvot

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‎Au Paris Saint-Germain, le mercato ne se limite plus aux stars mondiales. Luis Campos s’active depuis plusieurs semaines pour dénicher de jeunes joueurs à fort potentiel. Et si le nom de Joan Martinez (Real Madrid) circulait ces derniers temps au PSG, le directeur sportif parisien a déniché une nouvelle pépite pour sa défense.

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L’Equipe assure que les dirigeants parisiens ont jeté leur dévolu sur Jaydee Canvot. Le défenseur français de 19 ans enchaine de solides prestations à Crystal Palace. Il en est à 35 apparitions cette saison, avant la finale de ce mercredi soir entre Crystal Palace et le Rayo Vallecano en Ligue Conférence.

Le FC Barcelone joue les trouble-fêtes

Son profil prometteur et ses performances sur le terrain ont rapidement attiré l’attention. L’intérêt du PSG à son égard n’est pas nouveau. Luis Campos et son équipe l’avaient repéré l’été dernier alors qu’il évoluait encore à Toulouse. Sa montée en puissance chez les Eagles n’a fait que renforcer cet intérêt.

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Sauf que le PSG n’est pas seul sur ce coup. Le FC Barcelone ambitionne aussi de recruter le jeune Jaydee Canvot. Cette concurrence du Barça contrarie les plans du Paris SG. Le défenseur de Crystal Palace est sous contrat jusqu’en juin 2023. Sa valeur est estimée à 20 millions d’euros, selon Transfertmarkt.