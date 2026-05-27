Mercato : Le PSG déniche un nouveau roc en Premier League

Les dirigeants du PSG foncent sur un jeune défenseur en Premier League. Le coup se prépare pour ce mercato estival.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne Jaydee Canvot

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Le PSG prépare un coup XXL en Angleterre. Le jeune crack Jaydee Canvot suscite l’intérêt des pensionnaires du Parc des Pinces. À Paris, certains voient déjà en lui le futur Marquinhos.

Formé à Toulouse puis transféré l’été dernier à Crystal Palace contre 27 millions d’euros, le jeune Français n’a pas perdu de temps pour se faire remarquer. Ce mercredi, il disputera la finale de Ligue Conférence face au Rayo Vallecano. Selon les informations de L’Équipe, le Paris SG suit surtout de très près son évolution.

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Son profil plaît énormément. Défenseur central, le profil de Jaydee Canvot colle parfaitement aux idées de Luis Enrique et Luis Campos. Paris cherche désormais des joueurs jeunes, capables de progresser vite. Le club de la capitale suivait déjà Canvot avant son départ en Angleterre. Finalement, le joueur de 19 ans avait choisi Crystal Palace après son passage au TFC.

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Pour sa première saison en Premier League, Jaydee Canvot a disputé 37 rencontres toutes compétitions confondues. Ses performances ont convaincu plusieurs grands clubs européens. Le PSG n’est donc pas seul sur le dossier. Le FC Barcelone surveille également la situation et pourrait bientôt prendre des renseignements auprès de Crystal Palace.

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D’autres formations suivent aussi le roc français de près. À Paris, la confiance reste totale. Le club sait qu’avec Luis Enrique, les jeunes talents disposent désormais d’un vrai espace pour exploser. L’entraîneur espagnol n’hésite plus à lancer ses jeunes joueurs, peu importe leur âge ou leur expérience. Un argument qui pourrait convaincre Jaydee Canvot.