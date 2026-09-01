Mercato PSG : Luis Campos sonne la fin du recrutement !

C’est terminé, Luis Campos ne recrutera plus aucun joueur. Selon RMC Sport, le mercato estival du PSG est terminé après la vente d’Ibrahim Mbaye à Aston Villa.

Mercato : Aucune recrue supplémentaire au PSG

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Le mercato est clôt du côté du Paris Saint-Germain. Après avoir vendu Bradley Barcola à Liverpool pour 145 millions d’euros et Ibrahim Mbaye à Aston Villa contre un chèque de 55 millions d’euros, Luis Campos ne devrait plus bouger dans le sens des arrivées.

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À l’affût d’une éventuelle opportunité ces dernières 48 heures, le conseiller sportif du PSG aurait finalement acté le fait qu’il s’en tiendrait à cinq renforts. Selon RMC Sport, les dirigeants parisiens ont tenté une dernière approche pour un joueur offensif ces dernières 24 heures, sans parvenir à concrétiser cette piste.

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Paris boucle ainsi son recrutement avec Maghnes Akliouche (50 M€), Ferran Torres (48,5 M€), Mika Godts (45 M€), Lucas Digne (7 M€), Khalil Ayari (1,5 M€) et Alessandro Longoni, arrivé libre, soit environ 152 millions d’euros dépensés. Dans le sens des départs, le PSG réalise en revanche un mercato historique avec environ 370 millions d’euros de ventes. La situation de Renato Sanches reste également à surveiller dans les dernières heures du marché.

🚨 Le mercato du PSG est terminé. Il n’y aura plus d’arrivée. @RMCsport



Les Parisiens ont tenté une approche ces dernières 24h pour un joueur offensif mais il ne viendra pas.



La situation de Renato Sanches reste à surveiller. Le milieu de terrain va quitter le club.



💰Paris… pic.twitter.com/A0svw6bp1A — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) September 1, 2026

« Le mercato du PSG est terminé. Il n’y aura plus d’arrivée. Les Parisiens ont tenté une approche ces dernières 24h pour un joueur offensif, mais il ne viendra pas. La situation de Renato Sanches reste à surveiller. Le milieu de terrain va quitter le club. Paris réalise un mercato historique avec environ 370 M€ de ventes avec les bonus », assure Fabrice Hawkins sur sa page Twitter. Une tendance confirmée par un média spécialisé.

« Les dossiers se sont refermés les uns après les autres »

Alors que le chronomètre tourne, la quête de l’ultime renfort vire au casse-tête pour Luis Campos, puisque le PSG aurait essuyé plusieurs refus au cours des dernières heures du mercato. « Dans les toutes dernières heures du mercato, le PSG a tenté plusieurs pistes, aussi bien en défense qu’en attaque. Mais les dossiers se sont refermés les uns après les autres », indique le compte spécialisé PSG Inside Actus.

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Alors que le mercato touche à sa fin, le média a précisé qu’aucune des dernières tentatives de Luis Campos n’avait été concluante. « Paris a donc tenté plusieurs coups dans les dernières heures du mercato, mais s’est heurté à des refus, des portes fermées et des décisions déjà prises », ajoute la page Twitter dédiée au club de la capitale.

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