PSG Mercato: Jaydee Canvot, la dernière surprise de Campos ?

Le PSG ne s’interdit pas un ultime recrutement, notamment en défense centrale, avant la clôture du mercato estival. Luis Campos serait ainsi sur les traces de Jaydee Canvot, sous contrat à Crystal Palace jusqu’en 2029.

PSG : Un dernier renfort avant la fermeture du Mercato ?

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Comme prévu, l’été du Paris Saint-Germain aura été agité sur le marché des transferts. Et il n’est pas tout à fait terminé. Après avoir officialisé le départ de Bradley Barcola à Liverpool pour 145 millions d’euros, bonus compris, et celui imminent du jeune Ibrahim Mbaye (18 ans) à Aston Villa pour 55 millions d’euros, le club de la capitale reste attentif ce mardi aux ouvertures possibles sur les pistes offensives suivies de longue date, selon les informations du journal L’Équipe.

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Le quotidien sportif assure ainsi que si le double champion d’Europe en titre enregistre un ultime renfort dans les prochaines heures, ce sera probablement dans le secteur offensif. Les départs de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye laissent la porte ouverte au recrutement d’un attaquant polyvalent.

Le PSG ne s'interdit pas un ultime recrutement ce mardi avant la fermeture du marché. Il sera ensuite temps de se pencher sur d'autres prolongations, dont celle d'Ousmane Dembélé, pour deux saisons supplémentaires ➡️ https://t.co/cucZZ9MN7r pic.twitter.com/e4wRUWKh9X — L'Équipe (@lequipe) September 1, 2026

Le PSG précise toutefois qu’il ne recrutera pas juste pour apporter de la quantité et que l’éventuelle nouvelle recrue devra répondre aux différents critères établis par Luis Enrique et son staff. Trois joueurs offensifs ont déjà été ciblés cet été, notamment Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Adil Hamdani (Olympique Lyonnais) et Laciné Megnan-Pavé (Montpellier HSC).

« Est-ce que l’heureux élu fera partie de cette liste ? Difficile de l’imaginer, à part si Paris tente de recruter le premier cité malgré une blessure au pied qui va l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois », rappelle le média francilien. Déterminé à renforcer l’effectif de Luis Enrique, Luis Campos resterait aussi ouvert à un recrutement en défense centrale et un nom est déjà évoqué.

Le Paris SG s’est renseigné pour Jaydee Canvot

En effet, selon les révélations de Foot Mercato, le Paris Saint-Germain s’est rapproché de Crystal Palace pour prendre des renseignements sur la situation du défenseur central Jaydee Canvot. Toutefois, le club parisien ne devrait pas faire d’offre cet été pour l’international français des moins de 21 ans. Le plan de Luis Campos serait de passer à l’action à l’occasion du prochain mercato hivernal.

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« Exclu : Le PSG a pris des renseignements auprès de Crystal Palace pour Jaydee Canvot. Le club parisien ne devrait toutefois pas passer à l’action sur ce mercato. La piste pourrait être réactivée lors du mercato hivernal », explique le journaliste Santi Aouna. La saison dernière, Jaydee Canvot (20 ans) a disputé 38 matchs avec Crystal Palace, dont 31 en tant que titulaire.

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❗️Le PSG a pris des renseignements auprès de Crystal Palace pour Jaydee Canvot.



➡️ Le club parisien ne devrait toutefois pas passer à l’action sur ce mercato.



🔄 La piste pourrait être réactivée lors du mercato hivernal. pic.twitter.com/tJA9e57VYw — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 31, 2026

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