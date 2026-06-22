Mercato PSG : Un espoir français à la place de Marquinhos ?

Alors que Marquinhos pourrait tirer sa révérence cet été, le PSG envisage de recruter un nouveau défenseur central pour l’avenir. Un international espoir français pourrait ainsi débarquer dans la capitale dans les semaines à venir. Explications.

Mercato PSG : Le successeur de Marquinhos déniché en Premier League ?

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Formé à Toulouse, vendu 27 millions d’euros à Crystal Palace l’été dernier, Jaydee Canvot s’est imposé en Premier League, avec notamment 37 matchs toutes compétitions confondues pour une première saison en Angleterre. Et ses performances n’auraient pas échappé au Paris SG, qui le suivrait de très près depuis des mois, selon les informations du journal L’Équipe.

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Milieu défensif polyvalent, international avec les jeunes français, le joueur de 19 ans coche toutes les cases du profil type voulu par Luis Campos et Luis Enrique : jeune, français et polyvalent. L’intérêt du PSG daterait d’ailleurs de l’été dernier selon le quotidien sportif, qui ajoute que la belle saison de Jaydee Canvot en Angleterre n’a fait que renforcer cet intérêt, même si pour le moment, il n’y aurait rien de concret en vue du mercato estival.

Doté d’une remarquable maturité tactique, le natif d’Argenteuil anticipe les actions avec beaucoup d’assurance. Formé comme défenseur central, il s’est également se distinguer au milieu de terrain. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Jaydee Canvot est évalué à 28 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt.

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La source francilienne précise que le FC Barcelone a lui aussi demandé des informations à Crystal Palace sur les conditions d’un transfert de Jaydee Canvot. La bataille s’annonce donc serrée. Affaire à suivre…