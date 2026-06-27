OL : Kang prend le pouvoir et recadre sèchement Textor

Officiellement nouvelle propriétaire de l’OL, Michele Kang a promis de faire briller à nouveau le club rhodanien. Par ailleurs, elle a répondu aux accusations de John Textor.

OL : Michele Kang officiellement propriétaire de l’Olympique Lyonnais

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L’OL a tourné la page John Textor pour ouvrir une nouvelle avec Michele Kang. Initialement présidente de l’équipe de Lyon et PDG d’Eagle Football Group, elle est désormais l’unique propriétaire du club rhodanien. Elle a acquis 87,8 % du capital d’OL Groupe, comme officialisé par le groupe, vendredi.

Plus concrètement, la femme d’affaires américaine a racheté les parts de John Texor, qui étaient détenus via Eagle Bidco. La transaction a été réalisée avec l’administrateur judiciaire Cork Gully, pour le compte d’Eagle Bidco.

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Elle se félicite de cette opération, bouclée à temps, avant son audience à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). « Je suis extrêmement heureuse que cette transaction ait abouti. Grâce à un effort sans précédent, nous avons pu conclure cet accord en un temps record et permettre à l’OL d’écrire un nouveau chapitre de son histoire.

C’est un immense soulagement pour tous ceux qui aiment le club. Nous pouvons désormais nous concentrer sur le football et travailler à la réalisation de nos objectifs sportifs pour briller à nouveau en Europe », s’est-elle réjouie.

Kang à Textor : »Il n’y a rien de personnel, j’ai fait ce que tout PDG aurait fait »

Accusée par John Textor de « pratiques malveillantes pour l’affaiblir ou encore pour nuire à sa réputation », Michele Kang n’a pas manqué de répondre aux attaques de l’ancien patron du club rhodanien. « Je gère cette équipe et j’en suis la propriétaire. Cela n’a rien à voir avec un individu ou un autre », a-t-elle réagi dans L’Équipe.

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« J’ai fait mon boulot en tant que PDG d’une société cotée en bourse. […]. Cette entreprise a tout respecté, c’est quelque chose qu’on fait toujours. On a demandé aux meilleurs experts ce qu’il fallait faire. Ce ne serait pas approprié d’en parler en détail dans les médias, il faut que le système puisse fonctionner, il n’y a rien de personnel. J’ai fait ce que tout PDG doit et aurait fait », a justifié la nouvelle patronne de l’Olympique Lyonnais.