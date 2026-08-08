Mercato PSG : Ferran Torres annonce son départ à Hansi Flick

Ça se confirme de plus en plus entre Ferran Torres et le PSG. L’attaquant du Barça aurait annoncé son départ à son entraîneur Hansi Flick. L’officialisation pourrait intervenir dans les prochains jours.

Mercato PSG : Ferran Torres a appelé Hansi Flick

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À un an de la fin de son contrat, Ferran Torres ne va pas poursuivre son aventure avec le FC Barcelone. Encore en vacances après son sacre à la Coupe du monde, l’international espagnol aurait personnellement appelé son entraîneur Hansi Flick pour l’informer de sa décision.

Selon les informations du journaliste Gerard Romero, le buteur de 26 ans aurait notamment fait savoir au technicien allemand qu’il avait bien choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain, confirmant ainsi sa volonté de relever un nouveau défi sous les ordres de son ancien sélectionneur Luis Enrique.

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En France, l’Insider Djamel, bien informé sur le club parisien, assure que « Ferran Torres se rapproche du PSG. Le champion du monde espagnol privilégie le double champion d’Europe et s’est déjà entendu contractuellement avec Paris. Des négociations sont désormais engagées entre le club de la capitale et le FC Barcelone. De son côté, Luis Enrique valide totalement le profil du joueur après avoir directement échangé avec lui. » Les choses pourraient s’accélérer dans les prochains jours entre les deux clubs.

Ferran Torres au Paris SG avant mercredi ?

Après le quotidien espagnol Marca, le journal L’Équipe confirme ce samedi que le Paris SG et Ferran Torres ont trouvé un accord pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Désormais, les négociations sont en cours entre Luis Campos et Deco sur le montant de l’indemnité de transfert qui pourrait atteindre les 50 millions d’euros.

« Comme l’écrit Marca, information que nous sommes en mesure de confirmer, Ferran Torres pourrait rapidement devenir un joueur du PSG, avec lequel il s’est mis d’accord pour un contrat de 5 ans. L’attaquant du FC Barcelone, unique buteur de la finale de la Coupe du monde, a fait savoir sa décision à la direction de son club, qui doit désormais s’entendre avec Paris sur l’indemnité de transfert.

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Les négociations sont à un stade avancé, mais il n’y a pas encore d’accord. International espagnol de 26 ans aux 25 buts en 65 sélections, Ferran Torres peut jouer sur les côtés comme dans l’axe, une polyvalence qui apporterait de nouvelles solutions au club parisien, qui va recevoir une offre de 115 millions d’euros pour Bradley Barcola de la part de Liverpool », rapporte le quotidien sportif.

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Même son de cloche chez RMC Sport qui écrit notamment : « selon nos informations, confirmant les échos de nos confrères de Marca, le PSG et le FC Barcelone sont en cours de négociations pour un transfert de Ferran Torres. Ferran Torres (26 ans) séduit l’organigramme du PSG pour sa polyvalence. »

Marca précise même que « les positions sont très proches et l’accord pourrait être conclu dans les prochains jours. En fait, l’intention de toutes les parties est que l’opération soit bouclée avant mercredi, afin que Ferran n’ait pas à reprendre l’entraînement avec l’équipe. »

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