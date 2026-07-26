Mercato PSG : Urgent ! Rodri à Paris ? Toute la vérité

‎‎Le PSG voit son nom apparaître dans le dossier Rodri depuis plusieurs heures, ce qui alimente une vague de spéculations sur le mercato estival. Pourtant, les dernières informations dévoilent une réalité bien différente de celle qui circule sur les réseaux sociaux.

‎Mercato PSG : Les coulisses d’un dossier bien plus complexe

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‎L’emballement a été immédiat. En quelques heures, de nombreuses publications ont laissé entendre que le Paris Saint-Germain avait lancé une offensive pour convaincre Rodri de quitter Manchester City. Une rumeur séduisante, mais qui ne correspondrait pas à la chronologie des événements. ‎

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Selon PSG Inside Actus, les premiers échanges ne seraient pas venus des dirigeants parisiens. Le compte spécialisé affirme au contraire que « le Paris Saint-Germain n’est pas à l’origine des premiers contacts concernant Rodri ».

D’après les informations relayées, ce seraient « le joueur, son agent et son entourage qui auraient pris contact avec le PSG afin de savoir si le club parisien serait intéressé par une éventuelle arrivée du milieu espagnol ». Une nuance essentielle qui change profondément la lecture du dossier.

‎Luis Enrique séduit, mais un obstacle majeur demeure

‎L’intérêt sportif existe malgré tout. Luis Enrique apprécie depuis longtemps le profil du Ballon d’Or espagnol, capable de réguler le jeu, d’imposer son tempo et d’apporter un équilibre précieux au milieu de terrain. Son expérience au plus haut niveau ferait naturellement de lui une recrue prestigieuse. ‎

Mais la réalité économique et sportive du PSG est tout autre. Toujours selon PSG Inside Actus, la direction parisienne reste fidèle à sa politique de recrutement, privilégiant des joueurs de moins de 30 ans afin de construire un effectif durable.

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Rodri dépasse désormais ce critère, ce qui refroidit considérablement les possibilités d’une offensive concrète. L’arrivée de Lucas Digne serait, elle, considérée comme une simple opportunité de marché et non comme un changement de stratégie.

🚨 𝐌𝐈𝐒𝐄 𝐀𝐔 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓 𝐒𝐔𝐑 𝐋𝐄 𝐃𝐎𝐒𝐒𝐈𝐄𝐑 𝐑𝐎𝐃𝐑𝐈 🇪🇸🔴🔵



Suite aux nombreuses questions que vous m'avez posées, j'ai préféré attendre avant de m'exprimer afin d'obtenir des informations plus fiables. ⏳ J'ai attendu toute la soirée pour avoir quelques reponses.… pic.twitter.com/4RzgIL0za6 — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) July 25, 2026

‎Le Real Madrid toujours au cœur de l’équation

‎Pendant que Paris est cité dans les discussions, Manchester City tente toujours de convaincre son maître à jouer de prolonger son aventure en Premier League. Le milieu espagnol aurait déjà repoussé deux propositions de prolongation, un signal qui nourrit toutes les spéculations autour de son avenir.

‎Toujours d’après PSG Inside Actus, le véritable objectif de Rodri resterait le Real Madrid. Le club merengue aurait toutefois longtemps affiché des hésitations en interne concernant cette piste. Cette situation entretient l’incertitude et laisse la porte ouverte à différents scénarios, même si aucun mouvement officiel n’a encore été engagé entre les clubs.

‎Le PSG utilisé comme levier ?

‎À ce stade, la prudence reste indispensable. Rien n’indique que le PSG prépare actuellement une offre officielle à Manchester City. Les contacts évoqués ressemblent davantage à une prise de renseignements qu’au début d’une négociation avancée entre les différentes parties. ‎Une hypothèse mérite néanmoins d’être soulignée.

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Comme l’avance PSG Inside Actus, « le PSG n’a pas contacté Manchester City pour Rodri » et « ce sont les représentants du joueur qui ont sondé le club parisien afin de savoir si une opération était envisageable ». Cette démarche peut aussi servir à envoyer un message au Real Madrid afin d’accélérer sa réflexion.

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Dans le mercato, utiliser l’intérêt d’un grand club pour faire évoluer un dossier est une pratique fréquente. Pour l’heure, Paris demeure attentif, Luis Enrique apprécie toujours le joueur, mais aucune offensive concrète n’a encore été lancée. Le feuilleton Rodri est donc loin d’avoir livré son dernier rebondissement.