Accueil - Mercato Stade Rennais - Stade Rennais-AJA : Après la claque à Lyon, Haise veut une réaction

Le Stade Rennais retrouve la Ligue 1 ce dimanche à 17 h 15 face à l’AJ Auxerre, au Roazhon Park, trois semaines après la lourde défaite concédée à Lyon (4-0). Franck Haise attend une réaction de ses joueurs, avec un effectif au complet et plusieurs chantiers à régler.

Stade Rennais : Lyon, une gifle que Rennes doit transformer en réaction

Le Stade Rennais n’a pas oublié son dernier déplacement en championnat. Franck Haise est revenu en conférence de presse, vendredi, sur la défaite face à l’OL et les exigences qui accompagnent la reprise. « Effacer Lyon, on n’effacera pas Lyon. On en a pris quatre, on n’a pas été à notre niveau », a reconnu le technicien breton.

Le constat est sans détour : Rennes doit assumer cet échec, puis montrer un autre visage devant son public. Pour l’entraîneur rennais, le talent ne suffit pas lorsque l’intensité et la concentration disparaissent. « Il faut qu’on soit toujours à 100 % physiquement, tactiquement, techniquement et dans l’état d’esprit aussi, quoi qu’il se passe », a-t-il insisté.

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Cette exigence sera déterminante contre Auxerre, car une équipe qui relâche son attention peut rapidement payer l’addition. Et après quatre buts encaissés à Lyon, les Rennais savent que la marge d’erreur est mince.

Une attaque en panne malgré un volume d’occasions important

L’autre dossier important concerne l’efficacité offensive. Franck Haise a présenté des chiffres révélateurs à ses joueurs. Sur les quatre dernières rencontres, match amical contre Laval compris, le Stade Rennais n’a inscrit qu’un seul but malgré 82 tirs et 26 occasions.

Un rendement insuffisant pour une équipe qui veut s’installer durablement parmi les formations compétitives du championnat. Le problème ne se résume toutefois pas à un manque de réussite devant le but. Les transitions, la maîtrise collective et la régularité de certaines performances individuelles figurent également parmi les axes de progression.

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La question d’un système à deux attaquants, destiné à mieux accompagner Estéban Lepaul, a été étudiée. Mais Haise se montre prudent. Modifier l’organisation offensive pourrait fragiliser un milieu de terrain qu’il considère comme l’une des principales forces de son équipe.

Un groupe au complet pour relancer la machine

Bonne nouvelle pour le staff rennais. Les 25 joueurs étaient présents à l’entraînement vendredi. Après une trêve internationale marquée par les sollicitations de treize joueurs, Franck Haise dispose donc de plusieurs possibilités pour composer son équipe. Brice Samba a également repris l’entraînement collectif après des gênes musculaires et une préparation écourtée.

Sa disponibilité constitue un atout supplémentaire à l’approche de cette rencontre. L’entraîneur devra néanmoins gérer les organismes et maintenir la concurrence. Certains joueurs pourraient souffler, tandis que d’autres auront l’occasion de gagner des points. Concernant Estéban Lepaul, récemment appelé en équipe de France, Haise a retenu l’utilité de ses déplacements et sa capacité à libérer des espaces pour ses partenaires, malgré l’absence de but.

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En dix-sept rencontres de Ligue 1 sur le banc du Stade Rennais, le technicien affiche par ailleurs une moyenne de 2,05 points par match. Un bilan encourageant, mais qui ne dispense pas Rennes de répondre présent dimanche. Face à l’AJ Auxerre, les discours devront désormais se traduire sur le terrain.