Stade Rennais : Lepaul reçoit un gros avertissement depuis Angers

Le Stade Rennais se déplace à Angers dimanche avec un Esteban Lepaul particulièrement surveillé par ses anciens coéquipiers. Le buteur rennais reste sur sept rencontres consécutives avec au moins un but en Ligue 1, une série que le SCO veut absolument interrompre.

‎‎Stade Rennais : Angers prépare le retour de Lepaul

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‎‎Esteban Lepaul retrouvera dimanche une pelouse qu’il connaît parfaitement. Après son passage à Angers de janvier 2024 à août 2025, l’attaquant rennais va croiser plusieurs visages familiers, mais cette fois, les retrouvailles auront une saveur particulière : ses anciens partenaires savent exactement à qui ils auront affaire.

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‎Chez les Noir et Blanc, on prépare un accueil bien particulier à l’ancien de la maison. « On sait comment il est et comment il joue. Je sais qu’il aime bien décrocher, mais s’il vient dans ma zone, il sait ce qui l’attend », prévient le milieu de terrain Yassine Belkhdim. Le message est limpide. L’accueil sera chaleureux, mais pas forcément tendre.‎

‎Une série rennaise qui commence à inquiéter

‎‎Le danger est d’autant plus évident qu’Esteban Lepaul arrive à Angers avec une dynamique impressionnante. Après avoir trouvé le chemin des filets lors des cinq dernières journées de la saison 2025-2026, il a poursuivi sur sa lancée depuis la reprise. ‎L’attaquant a marqué contre le Paris Saint-Germain lors du spectaculaire match nul 2-2.

Lepaul s’est ensuite offert un doublé face au Mans dans une victoire rennaise 3-2. Résultat : sept journées consécutives de Ligue 1 avec au moins une réalisation. Pour Angers, le problème est donc clairement identifié. Il faudra empêcher l’ancien joueur du SCO de poursuivre son festival.

‎Raymond-Kopa, terrain de retrouvailles et de danger

‎‎Cette affiche aura également un petit parfum de déjà-vu pour Lepaul. Lors de sa précédente venue à Raymond-Kopa sous les couleurs rennaises, l’attaquant avait rapidement puni son ancien club. Arrivé à Rennes seulement trois jours auparavant, il avait inscrit le premier but de la rencontre à la 21e minute, avant qu’Angers n’arrache finalement le nul.

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‎‎Le SCO connaît donc la recette, mais encore faut-il parvenir à l’appliquer. Stéphane Gilli veut notamment éviter que son équipe ne se fasse surprendre dans les transitions. « On doit trouver le bon équilibre entre attaque et défense », explique l’entraîneur angevin. Une consigne qui prend tout son sens face à une équipe rennaise capable de profiter du moindre espace.

‎‎Le SCO veut répondre les yeux dans les yeux

‎‎Angers n’arrive toutefois pas à ce rendez-vous en victime désignée. Le club reste sur une victoire convaincante obtenue à Auxerre, 3-1, avec deux buts inscrits dans les vingt dernières minutes. Le collectif angevin entend désormais confirmer cette dynamique devant son public.

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‎‎Yassine Belkhdim ne cache d’ailleurs pas les ambitions locales : « On joue pour gagner et on va les regarder les yeux dans les yeux. » Le duel promet donc d’être intense. D’un côté, un attaquant rennais lancé dans une série remarquable ; de l’autre, des joueurs qui connaissent ses habitudes et rêvent de lui couper l’herbe sous le pied.

‎‎Le détail qui peut changer le duel

‎‎Un élément de contexte pourrait également peser sur la rencontre. Branco van den Boomen sera disponible pour Angers, tandis que Haris Belkebla et Louis Mouton sont forfaits, selon Ouest-France. Cette configuration réduit certaines solutions dans l’entrejeu angevin, alors que la maîtrise des transitions sera justement déterminante. ‎Pour Lepaul, le défi sera différent de celui d’un simple déplacement.

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‎ Il connaît les habitudes de ses anciens partenaires et ceux-ci connaissent les siennes. Le moindre appel, le moindre décrochage pourrait être immédiatement identifié. Mais après sept matches consécutifs en marquant, l’attaquant rennais a une raison supplémentaire de croire en ses chances : il sait désormais que ses adversaires l’attendent.