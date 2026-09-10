Accueil - Foot Français - Paris FC : La surprise de l’été en Ligue 1

Après avoir vécu une première saison mitigée, le Paris FC entame sa deuxième saison de Ligue 1 sur les chapeaux de roue. Grâce à son mercato efficace, le PFC pointe à la deuxième place du classement et a l’ambition de jouer les premiers rôles cette année.

Paris FC : Un début de saison sensationnel

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Deuxième du classement après trois journées de Ligue 1, le Paris FC déjoue les pronostics. De retour dans l’élite la saison passée, le PFC a connu une saison en dents de scie, terminant l’exercice dans le ventre mou (11e, 44 pts). Après la nomination de Liam Rosenior en juillet dernier et un mercato mouvementé, le club présidé par Pierre Ferracci connaît un début de championnat très prometteur.

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Après un match nul et vierge à Troyes lors de la première journée, les Parisiens viennent d’enchaîner deux victoires consécutives. Large vainqueur de Nice pour sa première à Jean-Bouin (3-0), le Paris FC a surpris l’OM au Vélodrome dimanche dernier, au terme d’un match à sens unique (3-2). Grâce à ce succès retentissant dans les dernières minutes, la surprise parisienne grimpe à la deuxième place du classement, à égalité de points avec Lyon, Rennes et Lille (7 pts).

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Bien organisé collectivement, le PFC peut, sans aucun doute, viser une bien meilleure place que celle obtenue la saison dernière. Le renouveau parisien s’explique, entre autres, par un mercato efficace avec l’arrivée de Lassine Sinayoko à la pointe de l’attaque.

Lassine Sinayoko : Nouveau goleador du projet PFC

Le Paris FC, sous la tutelle de la famille Arnault, s’est montré très offensif durant ce mercato estival. La direction parisienne a recruté des jeunes prometteurs comme Patrick Zabi (Reims, 19 ans), acheté pour la coquette somme de 25 millions d’euros. Des joueurs prêtés la saison dernière au PFC ont finalement rejoint définitivement la capitale ; c’est le cas des Italiens Luca Koleosho (Burnley, 21 ans) et Diego Coppola (Brighton, 22 ans).

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Pour animer l’attaque parisienne, le club a recruté le Lorientais Pablo Pagis pour 15 millions d’euros, ainsi que le buteur prolifique d’Auxerre, Lassine Sinayoko, pour environ 7,5 millions. Ce dernier est le principal protagoniste du début de saison réussi du Paris FC. En effet, déjà buteur face à Nice sur penalty, le Malien a récidivé le week-end dernier en inscrivant un hat-trick impressionnant face à Marseille.

À l’issue de la rencontre, l’actuel meilleur buteur de Ligue 1, à égalité avec Kamory Doumbia et Amine Gouiri (4 buts), a partagé son ressenti après son premier triplé sous les couleurs parisiennes : « C’est une soirée de malade mental que je ne risque pas d’oublier. C’est le premier triplé de ma carrière, qui plus est au Vélodrome, avec la victoire dans les derniers instants. Il n’y a rien de plus beau pour un footballeur », a-t-il confié en zone mixte.

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Après les échecs cuisants de Jean-Philippe Krasso (2 buts), Willem Geubbels (8 buts) et Ciro Immobile (2 buts), le PFC a peut-être enfin trouvé son goleador tant espéré. Le club parisien a aussi décidé de renouveler son banc de touche en misant sur un habitué de la Ligue 1 : Liam Rosenior.

Liam Rosenior : De retour en Ligue 1 après son fiasco à Chelsea

Après s’être séparé de Stéphane Gilli en février dernier, et suite au départ prémédité d’Antoine Kombouaré en fin de saison, le Paris FC a décidé de miser sur Liam Rosenior pour redonner de l’élan au projet ambitieux du club.

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Après son départ prématuré de Strasbourg en janvier dernier, le technicien anglais a connu une deuxième partie de saison cataclysmique à Chelsea (11 victoires, 2 nuls et 10 défaites). L’Anglais a été limogé fin avril après la défaite cinglante 3-0 à Brighton, quatre mois seulement après son arrivée.

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Reconnu, entre autres, pour son football offensif et sa capacité à faire progresser les jeunes joueurs, Liam Rosenior coche toutes les cases du profil recherché par le board parisien, comme l’atteste le directeur Marco Neppe : « Liam Rosenior réunit toutes les qualités que nous recherchions. C’est un entraîneur moderne, exigeant et reconnu pour sa capacité à faire progresser aussi bien les joueurs que le collectif. Au-delà de ses compétences tactiques, nous avons été particulièrement séduits par ses qualités de management et sa capacité à fédérer un groupe autour d’une vision claire », a-t-il déclaré dans un communiqué.

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Après trois premières journées convaincantes, le Paris FC aura pour objectif de poursuivre sa bonne dynamique. Les coéquipiers de Lassine Sinayoko recevront l’Olympique Lyonnais samedi, avec l’ambition de faire tomber un autre gros morceau du championnat de France.