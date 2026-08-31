Mercato PSG : Officiel, Bradley Barcola signe à Liverpool !

Comme attendu depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola quitte officiellement le PSG pour s’engager en faveur de Liverpool. L’attaquant de 23 ans est définitivement entré dans l’histoire du club de la capitale.

Mercato : Le PSG et Liverpool officialisent le transfert de Barcola

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C’est désormais officiel, Bradley Barcola quitte le PSG et devient un nouveau joueur de Liverpool. À la veille de la fermeture du mercato estival, le club de la capitale a annoncé ce lundi après-midi le transfert de l’international français à Anfield. L’ancien ailier de l’Olympique Lyonnais rejoint les Reds pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031.

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« Après trois saisons pleines sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola rejoint le Liverpool FC. À seulement 23 ans, l’attaquant français aura activement contribué à écrire l’histoire du Club, avec notamment 13 trophées remportés durant son passage à Paris. Par son talent et les émotions qu’il aura offertes aux supporters, Bradley restera dans le cœur des Parisiens. Le Club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière et beaucoup de réussite sous ses nouvelles couleurs », écrit le PSG dans son communiqué.

Après trois saisons pleines sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola rejoint le Liverpool FC.



À seulement 23 ans, l’attaquant français aura activement contribué à écrire l’histoire du Club, avec notamment 13 trophées remportés durant son passage à Paris.



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À la recherche d’un ailier pour compenser le départ de Mohamed Salah à Trabzonspor, le club anglais n’a pas caché sa joie d’accueillir Barcola dans ses rangs. « Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons finalisé le transfert de Bradley Barcola en provenance du Paris Saint-Germain, sous réserve de l’obtention de son autorisation internationale », commente Liverpool sur ses réseaux sociaux. Après d’intenses négociations, qui ont duré plusieurs semaines, le Champion de Premier League en titre n’a pas lésiné sur les moyens pour convaincre le Paris SG de lui vendre l’enfant de Lyon.

Plus grosse vente de l’histoire du Paris SG

Grâce à sa vitesse, sa qualité de percussion et sa capacité à faire des différences dans les un-contre-un, Bradley Barcola contribue activement aux succès du Club. Il figure notamment parmi les grands artisans de la première Ligue des champions de l’histoire du Paris Saint-Germain, se montrant décisif avec un but et une passe décisive lors de la rencontre face à Manchester City (4-2) au Parc des Princes le 22 janvier 2025.

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We are delighted to announce we have completed the signing of Bradley Barcola from Paris Saint-Germain, subject to international clearance 😁🇫🇷



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Sous la tunique Rouge & Bleu, Bradley Barcola dispute 152 rencontres, inscrit 39 buts, délivre 37 passes décisives et enrichit son palmarès de deux Ligues des champions, trois Championnats de France, trois Trophées des Champions, deux Coupes de France, deux Supercoupes de l’UEFA et une Coupe intercontinentale. Arrivé à l’été 2023 en provenance de l’Olympique Lyonnais pour 45 millions d’euros, Barcola quitte le PSG avec le statut du plus gros transfert de l’histoire du club en terme de vente.

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En effet, le Paris Saint-Germain et Liverpool ont convenu d’un deal à 125 millions d’euros plus des bonus allant jusqu’à 20 millions d’euros, soit un total de 145 millions d’euros.