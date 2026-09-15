Justice: Alerte ! Kylian Mbappé condamné à indemniser le PSG

Nouveau rebondissement dans le litige qui oppose le PSG à Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid a été condamné par la cour d’appel de Paris à verser 60.000 euros au club de la capitale.

PSG : Kylian Mbappé va payer pour les saisies conservatoires

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La cour d’appel de Paris vient de condamner Kylian Mbappé à verser 60.000 euros à son ancien club pour les saisies conservatoires qu’il avait fait opérer sur les comptes en banque du Paris Saint-Germain, au printemps 2025. Parti libre à l’été 2024, l’international français reprochait au PSG la retenue de primes et salaires quand Nasser Al-Khelaïfi soulignait, de son côté, un manquement du joueur à ses obligations et engagements contractuels.

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Un dialogue de sourds tranché par la justice en faveur de Mbappé, qui va à son devoir tout de même passer à la caisse à son tour. En effet, le 3 septembre passé, la cour d’appel de Paris a condamné le numéro 10 du Real Madrid à payer 60.000 euros d’indemnités à son ancien employeur pour compenser « l’indisponibilité de sa trésorerie », pendant les 45 jours qu’ont duré les saisies, entre le 10 avril et le 25 mai 2025, selon L’Equipe.

Le PSG avait dû trouver en catastrophe une ligne de crédit afin de faire « face aux besoins de financement courant », ce qui lui a coûté de l’argent. À l’époque, le club de la capitale avait fait part de ses craintes de ne pouvoir « honorer les dettes sportives, ce qui aurait ouvert le risque de sanctions disciplinaires de la part de la FIFA, pouvant aller jusqu’à une interdiction de recrutement ».

Pour pallier cette « indisponibilité de trésorerie », la justice a condamné Kylian Mbappé à procéder à la réparation des dommages alors subis par le champion de France en titre. Une sentence avant tout symbolique au vu des enjeux de la procédure.

Le PSG débouté de sa demande de préjudice morale

Les juges ont en revanche débouté le Paris Saint-Germain de sa demande de préjudice moral. Le PSG avait en effet argué que les saisies conservatoires avaient « mis en péril le paiement des salaires des 724 collaborateurs de l’entreprise, le paiement de nombreux fournisseurs, le prélèvement d’obligations fiscales (…) et ont encore entraîné une désorganisation critique de plusieurs services, notamment ceux liés aux fonctions financières, juridique et aux ressources humaines ».

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Le club entraîné par Luis Enrique estimait également que ces mêmes saisies avaient « fait redouter l’impossibilité d’honorer les dettes sportives, ce qui aurait ouvert le risque de sanctions disciplinaires de la part de la FIFA, pouvant aller jusqu’à une interdiction de recrutement, alors même que le « mercato » commençait dès le 1er juin 2025 ».

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Les juges ont également refusé d’accorder un préjudice d’image et de réputation au PSG, qui réclamait sur ces fondements 1 euro symbolique.