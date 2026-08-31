ASSE-Dijon : Qui remplacent Breum et Ferreira dans la compo

L’ASSE compte plusieurs absents pour aller défier Dijon FCO. Cela contraint Ian Cathro à modifier sa compo pour la 4e journée de Ligue 2.

ASSE : Ferreira et Breum absents contre Dijon

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L’entraîneur de l’ASSE compte des joueurs absents pour le match contre Dijon FCO, ce lundi (20h45), au stade Gaston-Gérard. Jakob Breum en fait partie. Il est ménagé pour une gêne musculaire. João Ferreira aussi. Il est revenu à l’entraînement collectif, à la suite du protocole commotion cérébrale suivi depuis son choc à la tête, le 14 août. Cependant, l’arrière latéral droit est forfait pour le déplacement en Côte-d’Or.

En reprise, Mahmoud Jaber, Nadir El Jamali, Chico Lamba, Paul Eymard, Marten-Chris Paalberg ne sont également pas disponibles. En revanche, le retour de Ben Old est envisagé. « Il est possible qu’il soit de retour dans le groupe pour ce déplacement », selon l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

Saint-Etienne DFCO : Svetlin et Davitashvili titulaires

Parmi tous ces joueurs absents, Jakob Breum et João Ferreira sont les seuls à avoir déjà joué en ce début de saison. Ce sont donc eux que le coach des Verts doit remplacer dans son onze de départ face à DFCO. Il avait déjà fait entrer Tamar Svetlin lors du choc à la tête du Portugais face à Clermont. La recrue estivale slovène était ensuite titulaire contre Grenoble, mais dans l’entrejeu. Kevin Pedro ou Maxime Bernauer devrait donc être repositionné au poste de Ferreira.

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Pour remplacer Jakob Breum numériquement, Ian Cathro pourrait faire entrer Zuriko Davitashvili dans son onze. C’est d’ailleurs lui qui était entré en jeu lors de la sortie du milieu offensif Danois face à Grenoble. À quelques heures de la fermeture du mercato estival, l’ailier Géorgien semble condamné à rester à l’ASSE, faute d’offre satisfaisante pour Kilmer Sports Ventures.

La compo probable de Saint-Etienne contre Dijon FCO :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : K. Pedro, Le Cardinal, S. Naïr, M. Bernauer

Milieux de terrain : A. Csongvai, T. Svetlin, A. Boakye

Attaquants : T. Ballo, I. Cardona, Z. Davitashvili