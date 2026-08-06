ASSE : Début de L2, Cathro confirme de mauvaises nouvelles

L’entraîneur de l’ASSE a confirmé des absences pour la 1re journée de Ligue 2. Trois parmi eux seront indisponible pendant plusieurs semaines.

ASSE : Ben Old absent un mois, Lamba et El Jamali encore en rééducation

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L’ASSE démarrera la saison 2026-2027 avec des absences dans son effectif. La mauvaise nouvelle a été confirmée par Ian Cathro, ce jeudi, en conférence de presse d’avant-match. Victime d’une torsion de la cheville, lors du match amical contre Lausanne-Sport, la semaine dernière, Ben Old est indisponible pour au moins un mois. Il manquera les quatre premières journées du championnat.

Présent à l’entraînement, mais en individuel ce jeudi, Chico Lamba et Nadir El Jamali sont encore en phase de rééducation. « Les délais de retour des joueurs blessés de longue durée sont différents. Il faudra patienter un peu plus » pour revoir le défenseur central et le jeune milieu offensif à l’entraînement collectif des Stéphanois, d’après Ian Cathro.

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Quant à Mahmoud Jaber, il a rejoint le groupe cette semaine. Opéré la saison dernière en avril, il se rapproche donc d’un retour en Ligue 2.

🎙️ Ian Cathro avant #FCSMASSE 🏥 : "Ben Old ne sera pas disponible et sera absent au minimum un mois. Les blessés de longue date, comme Mahmoud Jaber, Chico Lamba et Nadir El Jamali sont en phase de réathlétisation. Leurs timings de retour sont différents. Mahmoud a repris avec… pic.twitter.com/1KTi6sAoMq — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 6, 2026

Cathro annonce le probable retour de Davitashvili

Le nouvel entraîneur de l’ASSE a également donné des nouvelles de Zuriko Davitashvili. Annoncé en instance de transfert, cet été, il n’a joué aucun des quatre matchs amicaux de préparation estivale. Il souffrait d’une légère blessure musculaire, mais « son état s’améliore » comme l’a indiqué le technicien écossais.

L’ailier gauche des Verts postule même dans le groupe contre le FC Sochaux-Montbéliard, pour le début de la saison. « J’espère qu’il sera en mesure d’être convoqué samedi (20h45) », a annoncé Ian Cathro.

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Pour rappel, l’AS Saint-Etienne se déplace au stade Auguste-Bonal pour affronter le club promu de la Ligue 3.