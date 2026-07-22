Dégraissage à l’OM : Un milieu trouve un nouveau club !

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Le chantier des départs se poursuit à l’OM qui n’est pas parvenu à conserver l’un de ses jeunes talents. Bilal Nadir a trouvé son nouveau club en Allemagne.
Mercato OM : Bilal Nadir va signer à Hambourg
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L’Olympique de Marseille procède à une veste opération de dégraissage cet été. L’objectif est bien entendu de réduire sa masse salariale. Et l’un des premiers joueurs à quitter le navire OM cet été se nomme Bilal Nadir. Le milieu de terrain franco-marocain n’a pas prolongé son contrat expirant en juin dernier.
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Le joueur de 22 ans a obtenu un temps de jeu encourageant sous la direction de Roberto De Zerbi, jalonné de plusieurs titularisations et apparitions notables. Ses 20 rencontres disputées en Ligue 1 cette saison ont été insuffisant pour le retenir. Bilal Nadir a quitté gratuitement l’OM. Sa situation contractuelle a attiré de nombreux courtisans européens.
Officialisation imminente
Mais l’ancien crack de l’OGC Nice a finalement décidé de poser ses valises en Allemagne. Sky Germany le confirme, un accord total a été scellé entre le jeune joueur et Hambourg. Il signera un contrat de trois ans avec le club allemand ce mercredi, une fois sa visite médicale validée.
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Hambourg, tout juste maintenu dans l’élite, mène un mercato très actif. Les dirigeants allemands ont déjà signé Patson Daka, Albert Gronbaek et Martin Adeline. Ils s’offrent à présent un renfort à moindre coût au milieu. Bilal Nadir tentera de relancer sa carrière dans le championnat allemand.