PSG : Le transfert de Lucas Digne officialisé ce lundi ?

Onze ans après son départ pour l’étranger, Lucas Digne s’apprête à faire son retour au PSG. La Coupe du monde 2026 désormais terminée, le défenseur d’Aston Villa est attendu dans la capitale ce lundi.

Mercato PSG : Jour de visite médicale pour Lucas Digne

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028 avec Aston Villa, Lucas Digne sera bientôt un joueur du Paris Saint-Germain. Ce lundi, RMC Sport assure que l’international français de 33 ans est attendu à Paris ce jour pour passer sa visite médicale avant de s’engager avec les Rouge et Bleu pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en 2029.

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Lucas Digne a déjà donné son accord pour un retour au Paris SG, où il a évolué de 2013 à 2016. De son côté, le club anglais va récupérer 10 millions d’euros dans cette opération. À la recherche d’un spécialiste au poste de latéral gauche pour assurer la rotation derrière Nuno Mendes, le Paris SG a fait le choix de rapatrier son ancien joueur. Un choix bien assuré au sein de la direction parisienne.

Lucas Digne, le pari assumé du Paris SG

D’après les informations du quotidien L’Équipe, les dirigeants du Paris Saint-Germain apprécieraient notamment l’idée de renforcer son effectif avec davantage de joueurs français. « Lucas Digne ? On ne passe pas de la nuit au jour comme ça, et ce n’est évidemment pas le critère numéro un, mais on est toujours favorable à l’idée de recruter “français” », aurait notamment expliqué une source interne au club.

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Mais la nationalité du natif de Meaux ne serait pas simplement le seul élément pris en compte par Luis Campos et Luis Enrique au moment de faire ce choix. Sa régularité en Premier League, son expérience du très haut niveau et sa connaissance du PSG auraient aussi plaidé en sa faveur.

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Sans oublier que Lucas Digne présente un profil immédiatement opérationnel. Une officialisation pourrait intervenir rapidement dans les prochaines heures.