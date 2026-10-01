Accueil - Mercato OM - OM : La Ligue Europa a déjà rapporté près de 10 M€ à Marseille

Bonne nouvelle pour les finances de l’OM ! Le club phocéen encaisse déjà son premier chèque de l’UEFA au titre de sa participation à la Ligue Europa 2026-2027. Avec une première partie des revenus liés au « pilier de valeur », le club phocéen devrait rapidement dépasser la barre des 10 millions d’euros.

OM : Pourquoi les premiers millions européens tombent-ils déjà ?

Selon Sportune, l’OM a reçu vendredi un premier versement de 4,14 millions d’euros qui correspond à sa participation à la Ligue Europa. Cette somme représente l’essentiel de la prime commune de 4,31 millions d’euros prévue pour les clubs engagés dans la compétition. Les 170 000 euros restants devront être versés ultérieurement.

Lire aussi : Genesio face à un nouveau casse-tête avant la reprise

À voir

Histoire des Verts : l’ASSE de l’AS Casino de 1919 à la Ligue 2

Dans une période où chaque recette compte, ce premier paiement arrive donc à point nommé pour Marseille. Le club doit composer avec des impératifs économiques importants et cette manne européenne offre une bouffée d’oxygène bienvenue, sans pour autant régler à elle seule les problématiques financières du club.

Comment Marseille peut-il déjà dépasser les 10 millions ?

Le calcul ne s’arrête toutefois pas à ces 4,14 millions d’euros. Une autre enveloppe doit entrer dans les caisses marseillaises au titre du « pilier de valeur », un mécanisme de redistribution qui prend notamment en compte les droits audiovisuels et le coefficient européen des clubs.

D’après l’estimation de Sportune, cette part représente 8,613 millions d’euros pour le club marseillais. L’UEFA doit d’abord en verser 75 %, soit environ 6,46 millions d’euros. Additionnés au premier paiement, ces quelque 6,46 millions portent déjà la recette théorique à plus de 10,6 millions d’euros. Une addition qui, pour une fois, ne donne pas envie de sortir la calculette avec inquiétude.

Quelles recettes peuvent encore gonfler la cagnotte marseillaise ?

Le compteur européen est loin d’être figé. Les résultats obtenus sur le terrain peuvent encore augmenter les revenus de l’Olympique de Marseille au fil de la compétition. Chaque victoire en Ligue Europa rapporte ainsi 450 000 euros, tandis qu’un match nul est valorisé à 150 000 euros.

Lire aussi : L’OM en crise : De Bono pose un ultimatum à Bruno Genesio

À voir

Mercato Stade Rennais : Naples connaît le prix à payer pour Szymanski

Ces montants peuvent sembler modestes face aux budgets du football moderne, mais leur accumulation peut devenir significative sur plusieurs rencontres. Plus Marseille avancera et obtiendra de résultats, plus la facture européenne pourra donc s’alourdir favorablement pour ses finances.

Pourquoi cette manne arrive-t-elle à un moment important ?

Cette rentrée d’argent intervient alors que l’équilibre financier constitue un enjeu central pour le club phocéen. La participation européenne ne représente donc pas seulement une occasion sportive pour le club phocéen. Elle constitue aussi une source de revenus susceptible d’accompagner les efforts de réduction des coûts et de diversification des recettes. Il faut néanmoins distinguer les sommes déjà acquises des revenus encore hypothétiques.

Lire la suite sur l’O M :

Keyliane Abdallah dit ses vérités sur l’après-Greenwood

À voir

PSG : Le calendrier infernal qui attend les Parisiens en octobre

Inquiétude à Marseille, Bruno Genesio privé de joker ?

Les 4,14 millions d’euros versés sont bien identifiés, tandis que les recettes liées aux performances dépendront directement des résultats futurs. Une chose est acquise : la Ligue Europa a déjà commencé à remplir les caisses marseillaises, et le montant final dépendra désormais autant du parcours européen que des mécanismes financiers de l’UEFA.