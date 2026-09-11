Mercato OM : Lens veut signer Bamo Meïté comme joker

Les départs ne sont peut-être pas encore terminés à l’OM. Le RC Lens cible à présent Bamo Meïté en vue de renforcer sa défense en qualité de joker.

Mercato : Le RC Lens vise Bamo Meïté pour remplacer Maik Nawrocki

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L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato estival exclusivement tourné vers les départs. Aucune recrue n’a été signée, tandis que onze joueurs ont quitté le navire. Ce dégraissage massif n’a cependant pas suffi à satisfaire les exigences de la DNCG. « On n’a pas atteint les objectifs si on raisonne en termes de masse salariale de la saison 2026-2027. On n’y est pas (…) Il faut pouvoir vendre », a reconnu le président Stéphane Richard.

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Cette situation précaire sur le plan économique pourrait pousser l’OM à se séparer d’un défenseur en ce début de saison. Le RC Lens cherche activement un joker médical pour pallier la grave blessure de Maik Nawrocki. Celui-ci est victime d’une rupture des ligaments croisés. Et pour le remplacer, les lensois regardent directement à Marseille.

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Le compte spécialisé OManiaque assure en effet que le RC Lens s’intéresse de très près à la situation de Bamo Meïté. Le défenseur ivoirien revient d’un prêt à Lorient. Il est remis de ses pépins physiques qui ont stoppé sa préparation estivale avec l’OM. Il n’a pas toujours pas disputé le moindre match sous les ordres de Bruno Genesio cette saison.

Bruno Genesio compte sur lui à l’OM

Le Racing Club de Lens voudrait en profiter pour l’attirer dans ses filets. Sauf qu’un départ de Bamo Meïté sera difficile. Outre son contrat expirant en juin 2028, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille espère s’appuyer sur lui pour la suite de l’exercice. Son goût pour l’effort, son agressivité dans les duels et son état d’esprit irréprochables ont déjà séduit le coach marseillais.

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Le RC Lens penserait à Meïte en joker pour remplacer Maik Nawrocky, gravement blessé. — OManiaque (@OManiaque) September 10, 2026

Le RC Lens devrait sans doute se tourner vers d’autres cibles plus accessibles pour compenser l’absence de Maik Nawrocki. Même s’il faudra suivre l’évolution de ce dossier de très près.