Mercato OM : Une offre inattendue tombe pour CJ Egan-Riley

Un indésirable de l’OM trouve preneur en Angleterre. Les dirigeants marseillais sont prêts à laisser partir le joueur.

Mercato OM : Ipswich Town saute sur CJ Egan-Riley

CJ Egan-Riley traverse un sale temps à Marseille. Arrivé libre l’été dernier, le défenseur anglais s’apprête déjà à quitter l’OM. Son passage sur la Canebière n’a pas été fructueux. Mais un prétendant anglais est chaud pour l’accueillir et le relancer.

Ipswich Town souhaite rapatrier le joueur en Angleterre dès l’ouverture du prochain marché estival. Le club, actuellement en lice pour une promotion en Premier League, voit en lui un renfort de poids. Le recrutement du joueur formé à Manchester City semblait être une opportunité en or.

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Libre de tout contrat après son départ de Burnley, Egan-Riley avait suscité l’intérêt de plusieurs écuries de l’élite anglaise avant de craquer pour Marseille. Mais la réalité du terrain a rapidement douché les espoirs initiaux. La marche était manifestement trop haute. Le défenseur a perdu sa place sous les ordres de Roberto De Zerbi avant de sombrer dans l’oubli avec l’arrivée d’Habib Beye. Il n’est plus en odeur de sainteté au club phocéen.

Le départ devient inévitable. Marseille pourrait d’ailleurs tirer profit de cette situation. Lié au club jusqu’en 2029, le joueur dispose d’une valeur marchande estimée à 10 millions d’euros par Transfermarkt. Pour l’OM, vendre un joueur arrivé gratuitement représenterait une opération comptable excellente.

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Ipswich Town apprécie son profil. Pour ce candidat à la montée, recruter ce roc ayant connu l’exigence d’un club comme Man City et la ferveur de Marseille est une aubaine. Les dirigeants anglais cherchent des profils capables de supporter la pression. Pour Marseille, l’enjeu est financier : renflouer les caisses. Pour le joueur, l’objectif est de retrouver du temps de jeu.