Accueil - Foot Français - Mercato OM : Darryl Bakola donne des regrets à Marseille ?

Le jeune Darryl Bakola a quitté l’OM dans la précipitation lors du mercato hivernal. Et six mois après son départ, les regrets s’accumulent à Marseille.

Mercato : Le cas Darryl Bakola ravive des inquiétudes à l’OM

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L’Olympique de Marseille doit sans doute s’en mordre les doigts. En janvier, la direction marseillaise a décidé de se séparer de plusieurs jeunes talents en vue de soulager un peu ses finances. Darryl Bakola en fait partie. Le milieu de terrain français a été transféré à Sassuolo pour dix millions d’euros après quelques apparitions intéressantes sous le maillot olympien.

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Et le jeune joueur de 18 ans brille ce début de saison avec les Neroverdi. Darryl Bakola a été auteur de prestations remarquables, notamment face à la Juventus. Son volume de jeu, sa bonne lecture du jeu et ses qualités de passe attirent déjà les convoitises de la Vieille Dame, selon Nicolo Schiro.

« la Juventus l’a ciblé pour l’avenir et il est fort probable qu’elle tente à nouveau de le recruter lors du mercato de janvier », a expliqué le journaliste italien. Cette montée en puissance du natif de Clichy contraste avec les difficultés actuelles de l’entrejeu de l’OM.

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Les options manquent cruellement dans ce secteur jeu pour composer l’équipe type de Bruno Genesio. Surtout que Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi sont toujours à l’infirmerie. Un profil aussi polyvalent et talentueux comme Darryl Bakola aurait incontestablement offert de précieuses options tactiques au staff phocéen. Une fois de plus, la fâcheuse habitude des jeunes talents de s’épanouir loin du Vélodrome vient hanter les supporters.