Accueil - Mercato OM - OM : McCourt voit sa fortune progresser malgré la crise marseillaise

Alors que l’OM traverse un début de saison particulièrement difficile, la fortune personnelle de Frank McCourt est estimée à 1,548 milliard de dollars à l’automne 2026, contre 1,5 milliard auparavant. Cette progression de 48 millions de dollars intervient au moment où le propriétaire américain impose une politique financière beaucoup plus prudente à Marseille.

OM : Pourquoi la fortune de Frank McCourt fait-elle parler à Marseille ?

C’est un paradoxe qui a forcément de quoi attirer l’attention chez les supporters marseillais. L’OM fait face à une politique financière contraignante pendant que la fortune de son propriétaire connaît une augmentation. C’est en tout cas ce que révèle Forbes, qui suit régulièrement l’évolution du patrimoine des grandes fortunes américaines.

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Le magazine précise que ces estimations peuvent évoluer rapidement selon la valeur des actifs détenus. Il rappelle d’ailleurs que les patrimoines des milliardaires peuvent varier quotidiennement, notamment en fonction des marchés et des valorisations. Pour Frank McCourt, l’estimation passe donc de 1,5 à 1,548 milliard de dollars.

Une progression de 48 millions qui peut sembler considérable à l’échelle d’un particulier, mais qui représente environ 3,2 % de son patrimoine estimé. Dans le même temps, Marseille vit une période sportive beaucoup moins confortable, ce qui rend forcément le contraste particulièrement visible auprès des supporters.

Que sait-on vraiment de la situation financière du propriétaire de l’OM ?

Le propriétaire américain a engagé depuis plusieurs mois un changement d’approche concernant son investissement dans le club. L’objectif est désormais de tendre vers un fonctionnement davantage autofinancé, après les importantes sommes injectées depuis son arrivée à la tête de l’Olympique de Marseille. Cette stratégie explique en partie la prudence observée sur le marché des transferts.

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La nouvelle politique du dirigeant américain est donc claire : l’OM doit s’autofinancer. En revanche, le montant exact que Frank McCourt pourrait consacrer au prochain mercato hivernal n’est pas établi et il est difficile d’envisager des recrues sur la Canebière. Sa fortune personnelle ne doit donc pas être confondue avec une enveloppe immédiatement mobilisable pour recruter.

Pourquoi l’écart avec l’OM paraît-il aussi important ?

Le contraste est surtout sportif. Après une victoire spectaculaire contre Strasbourg (4-0), Marseille a connu une série de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues, laissant l’équipe de Bruno Genesio dans une situation très délicate au classement.

Plusieurs départs importants durant l’été, notamment ceux de Rulli, Medina, Balerdi, Greenwood ou Aubameyang, ont également profondément modifié le visage de l’effectif. Cette situation nourrit naturellement les interrogations autour de Frank McCourt.

Mais une donnée mérite d’être gardée en tête : une hausse de patrimoine estimé ne signifie pas que 48 millions de dollars ont été versés directement sur un compte disponible pour l’OM. Les évaluations de Forbes correspondent à une estimation globale des actifs et peuvent évoluer sans qu’un propriétaire ne réalise effectivement ces gains en liquidités.

Le prochain mercato peut-il changer la donne ?

L’hiver pourrait donc constituer un premier test grandeur nature de cette nouvelle doctrine financière. Si l’Olympique de Marseille doit réellement fonctionner avec davantage d’autonomie, sa marge de recrutement dépendra autant de ses recettes, de sa masse salariale et des éventuelles ventes que de la richesse personnelle de son propriétaire.

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Frank McCourt conserve néanmoins une puissance financière importante à l’échelle individuelle. Sa fortune estimée à 1,548 milliard de dollars lui confère une capacité patrimoniale significative, mais rien ne permet d’affirmer aujourd’hui quelle part, si part il y a, sera destinée à Marseille. C’est précisément là que réside la différence entre richesse personnelle et investissement dans un club.

Entre fortune en hausse et OM en difficulté, que faut-il retenir ?

Le paradoxe est donc réel : pendant que la situation sportive de l’Olympique de Marseille inquiète, l’estimation du patrimoine de Frank McCourt progresse de 48 millions de dollars. Mais cette évolution ne constitue ni une preuve d’un enrichissement lié à Marseille, ni la garantie d’un investissement futur dans le club.

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À Marseille, le véritable sujet se situera finalement moins dans le montant affiché sur le patrimoine du propriétaire que dans les décisions prises pour reconstruire une équipe compétitive. Le prochain mercato, les choix de Bruno Genesio et la capacité du club à retrouver des ressources propres permettront davantage de mesurer la nouvelle politique olympienne que les chiffres d’un classement des grandes fortunes.