Mercato PSG : Annonce imminente pour Maghnes Akliouche !

Alors que la Coupe du monde 2026 va livrer son verdict ce weekend, le PSG devrait donner un coup d’accélérateur au recrutement de Maghnes Akliouche, le milieu offensif de l’AS Monaco.

Mercato PSG : Accord entre le PSG et Maghnes Akliouche

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Sous contrat jusqu’en juin 2028, Maghnes Akliouche dispose d’un bon de sortie pour quitter les rangs de l’AS Monaco durant ce mercato estival. Convaincu par Luis Enrique, qui lui a présenté son projet et le rôle qu’il entend lui confier dans son effectif, le milieu offensif de 24 ans a trouvé un accord pour un transfert au Paris Saint-Germain, selon Fabrice Hawkins.

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« Apprécié de longue date par Luis Enrique et Luis Campos, l’international français a toujours fait du PSG sa priorité », rapporte le journaliste de RMC Sport. Dans un entretien accordé au journal Le Figaro, le principal concerné n’a pas démenti les rumeurs, bien au contraire, le natif de Tremblay-en-France a publiquement affiché son attrait pour le club de la capitale.

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« L’intérêt du PSG ? Forcément c’est flatteur que le plus grand club du monde s’intéresse à toi. Cela ne peut qu’être beau pour moi ! J’ai envie de faire une belle coupe du Monde, de me concentrer sur ce rêve de gosse et d’être performant quand j’en aurai l’opportunité », confiait Akliouche il y a quelques semaines. Avec la fin de la Coupe du monde, qui approche, ce dossier devrait connaître son dénouement dans les prochains jours.

Une volonté tripartite de boucler l’affaire rapidement

Selon plusieurs sources concordantes, le Paris-Saint-Germain et Maghnes Akliouche ont trouvé un accord autour d’un contrat de 5 ans. Les discussions ont débuté entre Luis Campos et Thiago Scuro, le directeur général de l’AS Monaco.

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Et ce vendredi, le quotidien L’Équipe assure qu’après avoir bouclé les départs de Gonçalo Ramos et Kang-In Lee, le PSG aurait de quoi finaliser la venue de Maghnes Akliouche cet été. Le journal sportif rapporte que le dossier Akliouche est plus que brûlant et qu’il entre dans sa phase finale, avec une volonté tripartite de boucler l’affaire rapidement.

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Actuellement avec l’équipe de France pour disputer la petite finale de la Coupe du Monde contre l’Angleterre ce samedi, Maghnes Akliouche devrait être la prochaine recrue estivale du Paris Saint-Germain de Luis Enrique.

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