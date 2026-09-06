INFO PSG : Ce que Luis Enrique reproche à Lucas Chevalier !

Recruté pour prendre la place de Gianluigi Donnarumma dans les cages du PSG, Lucas Chevalier peine à convaincre Luis Enrique qui a pourtant demandé son arrivée. Désormais doublure de Matvey Safonov, le portier français a perdu la confiance de son entraîneur pour une raison particulière.

PSG : Lucas Chevalier vaincu par le stress ?

La suite après cette publicité

Débarqué en provenance du LOSC pour 55 millions d’euros à l’été 2025, Lucas Chevalier était censé passer un vrai cap dans sa carrière en devenant le successeur de Gianluigi Donnarumma dans les buts du Paris Saint-Germain. Mais quelques mois seulement après ses débuts parisiens, la première saison du gardien de 24 ans est devenue un vrai cauchemar.

Lisez aussi : PSG: Matvey Safonov bientôt remplacé par Lucas Chevalier ?

À voir

PSG : Mika Godts révèle pourquoi il a dit oui à Luis Enrique

Relégué en tant que numéro 2 derrière Matvey Safonov, l’international français n’a plus joué le moindre match officiel avec le PSG depuis le 23 janvier dernier contre l’AJ Auxerre. Une situation qui lui a valu d’être ignoré par Didier Deschamps dans son groupe retenu pour la Coupe du monde 2026. Remplacé par Robin Risser en équipe de France, Chevalier a vu encore Safonov lui être préféré en ce début de saison.

Et même si le Russe de 27 ans montre trop de fébrilités depuis le début de saison, le retour de l’ex-Lillois dans les cages du Paris SG est loin d’être assuré, à en croire les informations obtenues par le quotidien L’Équipe. Surtout que le journal sportif explique que l’entraîneur parisien n’a jamais remis en cause le niveau technique du natif de Calais, mais la pression aurait eu raison de lui.

Lisez aussi : Mercato PSG : Incroyable rebondissement pour Lucas Chevalier

À voir

OM : Marseille face à une nouvelle bombe à retardement ?

La surprise aurait été de mise lorsqu’une forme de stress serait apparue alors même qu’il était encore numéro un. Annoncé sur le départ cet été, il est finalement rester à Paris, convaincu de pouvoir renverser la situation et retrouver la confiance de son coach et sa place de numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens du Paris Saint-Germain.

Toutefois, Matvey Safonov conserve son statut pour le moment, mais la pression monte. S’il ne rectifie pas rapidement le tir, Lucas Chevalier possède une vraie carte à jouer pour retrouver les cages parisiennes.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Décision fracassante pour Lucas Chevalier !

Mercato PSG : Terrible revirement pour Lucas Chevalier

À voir

Ligue 2 : Cathro explique ce qui rend l’ASSE si particulière

À quelques jours du début de la Ligue des champions face au Slovan Bratislava, Luis Enrique dispose déjà d’un premier choix fort à effectuer.