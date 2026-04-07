Mercato PSG : Dro Fernandez, le Barça prépare sa vengeance !

Quelques mois après avoir assisté, impuissant, au départ de son prodige Dro Fernandez au PSG pour 8 millions d’euros, le Barça serait sur le point de prendre sa vengeance sur le club de la capitale.

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En janvier dernier, le PSG a chipé Dro Fernandez au FC Barcelone. Lors du prochain mercato estival, le Barça pourrait bien prendre sa revanche sur le Paris Saint-Germain. En fin de contrat stagiaire à l’issue de la saison, la pépite Emmanuel Mbemba n’est pas proche de signer son premier contrat professionnel avec les Rouge et Bleu.

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Et en interne, le dossier Mbemba s’apparente de plus en plus à une vraie alerte marché. Le latéral gauche de 18 ans, aperçu avec le brassard chez les U19 du club, est annoncé dans le viseur de plusieurs autres cadors européens, notamment le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Mais aux dernières nouvelles, c’est le FC Barcelone qui serait en excellente position pour récupérer le Titi.

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« Les agents d’Emmanuel Mbemba, l’un des défenseurs les plus prometteurs issus du centre de formation parisien, ont fait campagne auprès du Barça pour proposer leur transfert après avoir rejeté la première offre de prolongation de contrat du club parisien », explique le journal catalan Sport.

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Après avoir perdu Dro Fernandez au profit de Paris cet hiver, le Barça serait donc en contact avec l’entourage du natif de Melun, qui pourrait passer sous pavillon blaugrana dans quelques mois. Sauf si le Paris Saint-Germain parvient à convaincre son jeune talent de changer d’avis pour poursuivre l’aventure avec son club formateur.