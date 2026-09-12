Accueil - PSG - PSG : Luis Enrique fait une annonce tonique sur David Boly !

De passage en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a dit quelques mots sur David Boly, latéral droit du PSG. L’occasion pour l’entraîneur du PSG d’annoncer une bonne nouvelle pour l’avenir proche du joueur de 17 ans.

PSG : Une place à prendre derrière Achraf Hakimi

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Même si c’était dans les plans, le Paris Saint-Germain n’a finalement pas recruté dans le secteur défensif, notamment au poste d’arrière droit. Et si Warren Zaïre-Emery et João Neves peuvent dépanner dans ce secteur de jeu, il revient à dire qu’Achraf Hakimi n’a toujours pas de vraie doublure attitrée au sein de l’effectif de Luis Enrique.

Rien de dramatique au vu des options et cela permettra au moins à David Boly d’avoir une chance de sortir son épingle du jeu. Le jeune défenseur parisien, excellent avec les U19 depuis un moment, plaît particulièrement à l’entraîneur espagnol. Lequel a indiqué en conférence de presse ce samedi que l’international français des moins de 18 ans restera avec son groupe professionnel cette saison.

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Déjà présent à l’entraînement avant la réception du Slovan Bratislava, David Boly était encore convoqué par Luis Enrique lors de la séance du jour, à la veille du déplacement à Brest pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Et cela devrait bien se poursuivre jusqu’au terme de l’exercice en cours.

❤️💙💎🇫🇷 David Boly va s’entraîner avec le groupe professionnel jusqu’à la fin de la saison, a annoncé Luis Enrique en conférence de presse ! pic.twitter.com/zY9m8I1kV9 — Paris No Limit (@Xparisnolimit) September 12, 2026

« Cette semaine, David Boly s’est entraîné avec nous. Et il s’entraînera avec nous le reste de la saison », a notamment déclaré Luis Enrique devant la presse à la veille du match contre le Stade Brestois. À un an de la fin de son contrat, le Titi aura donc une carte à jouer afin de convaincre son club formateur de lui proposer une prolongation.

David Boly, le surdoué du PSG prêt à remplacer Hachraf Hakimi ?

Passé par Asnières, où il a commencé le football, et le Racing CFF, avant de rejoindre le centre de formation à l’âge de 13 ans, David Boly est un pur produit du PSG. Né à Colombes, le joueur aux origines ivoiriennes, est un véritable surdoué. Il joue avec les U19 parisiens et intègre l’équipe de Youth League, dès l’âge de 15 ans.

Très rapidement, le jeune latéral droit, puissant et mature, tape dans l’oeil de Luis Enrique, qui l’intègre à plusieurs reprises au groupe professionnel, dès la saison 2024/2025, avant de le titulariser pour la première fois, en 32es de finale de la Coupe de France, le 20 décembre 2025, contre le Vendée Fontenay Foot.

Malheureusement cela ne se passe pas comme prévu, il doit sortir sur blessure dès la première demi-heure. Une blessure qui ne l’éloignera pas trop longtemps des terrains, mais qui freine sa progression, alors qu’Achraf Hakimi est absent. Alors qu’il participe activement aux épopées des U19 en Gambardella (victoire) et en Youth League (défaite en finale contre le Real Madrid), le jeune latéral droit doit attendre le 10 mai pour réapparaitre sur le banc du Paris Saint-Germain, en Ligue 1.

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Lors de la victoire contre Brest (1-0), en Ligue 1, puis ensuite, lors du succès à Lens (2-0). David Boly pourrait donc avoir sa chance cette saison pour faire ses preuves et pousser les dirigeants du Paris Saint-Germain à lui offrir un nouveau bail dans les mois à venir.