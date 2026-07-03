William Saliba après Akliouche ? Le PSG enflamme le Mercato

Très bien engagé pour déloger Maghnes Akliouche de l’AS Monaco, le PSG pourrait également attirer un autre international français durant ce mercato estival. William Saliba, le défenseur central d’Arsenal, serait la nouvelle cible des dirigeants parisiens.

Mercato : Le PSG fonce sur William Saliba

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Récemment, le journaliste Fabrizio Romano a révélé que Luis Campos travaille en toute discrétion sur une piste prestigieuse et totalement invisible pour les radars médiatiques au poste de défenseur central, depuis plusieurs semaines. Le spécialiste mercato ajoute que l’accélération sur ce dossier serait programmée juste après la Coupe du Monde, signe que le joueur concerné est un international de très haut niveau.

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Et ces dernières heures, le nom du Français William Saliba, également annoncé dans les plans du Barça, commence à être murmuré avec insistance du côté de la Factory. Selon l’Insider Ekrem Konur, le double champion d’Europe considèrerait ce dossier comme une priorité. Alors que Marquinhos tend allègrement vers la fin de son aventure parisienne, Luis Enrique ambitionne de bâtir une défense XXL, avec des profils jeunes, puissants, fiables et capables de relancer proprement.

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Le numéro 2 d’Arsenal coche absolument toutes les cases. International français, titulaire en Premier League, monstrueux dans les duels et très calme sous pression, le joueur de 25 ans possède tout du défenseur moderne et idéal pour le projet parisien. Pour le Paris SG, Willian Saliba ne serait pas seulement une recrue de plus. Ce serait un coup de prestige énorme sur le marché français.

Un joueur déjà installé parmi les meilleurs défenseurs de la planète, encore jeune, déjà expérimenté, et capable d’incarner la défense parisienne pendant plusieurs années. Le PSG sait que le dossier est très compliqué, mais reste à l’affût, prêt à bondir au moindre signal. Mais les Gunners ne comptent pas brader leur joyau tricolore.

Arsenal réclame une fortune pour William Saliba

Luis Campos et Luis Enrique préparent un mercato ambitieux avec un renfort prioritaire en défense centrale. L’entraîneur du Paris Saint-Germain souhaite obtenir le renfort d’une pointure pour renforcer son arrière-garde. William Saliba pourrait ainsi faire l’objet d’une offensive d’envergure de la part des dirigeants parisiens dans les semaines à venir.

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Arsenal, de son côté, fermerait clairement la porte. Le club londonien n’aurait aucune envie de vendre son joueur, dont le contrat court jusqu’en 2030. En interne, les Gunners considèreraient même Saliba comme intouchable. Si bien que pour simplement commencer à discuter, le nouveau champion d’Angleterre réclamerait au moins 150 millions d’euros. Un prix dingue fixé pour décourager les prétendants du natif de Bondy.

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Pour l’instant, le PSG et Nasser Al-Khelaïfi observent, prêts à dégainer si une ouverture se présente pour William Saliba.