Mercato PSG : William Saliba à Paris pour une énorme folie ?

‎Le nom de William Saliba revient dans les rumeurs mercato du PSG, alors que le club de la capitale entend renforcer la défense de l’équipe de Luis Enrique. Mais Arsenal ne compte pas ouvrir facilement la porte à son international français et fixe des conditions qui refroidissent déjà les prétendants.

Mercato PSG : Saliba, un dossier qui s’annonce beaucoup plus compliqué que prévu

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‎Le Paris Saint-Germain poursuit son projet sportif avec une idée claire : bâtir un effectif capable de rester au sommet en France tout en confirmant sa domination sur la scène européenne. Si plusieurs profils offensifs sont étudiés, la défense reste également une priorité pour les dirigeants parisiens.

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En ce sens, William Saliba figure parmi les joueurs les plus appréciés. Solide, rapide et déjà rompu aux plus grands rendez-vous, le défenseur français possède le profil recherché. Toutefois, Caught Offside indique qu’Arsenal n’a aucune intention de faciliter son départ. Les Gunners considèrent leur roc défensif comme un élément indispensable de leur projet sportif.

‎Arsenal impose ses conditions et ferme presque la porte

‎Le club londonien ne se montre pas totalement inflexible, mais le message est clair : seul un montant exceptionnel pourrait provoquer un changement de position. Autrement dit, le PSG devrait consentir un investissement colossal pour espérer convaincre les dirigeants anglais.

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‎Cette fermeté s’explique facilement. À seulement 25 ans, William Saliba approche de la pleine maturité pour un défenseur central. Ses performances régulières sous le maillot d’Arsenal et avec l’équipe de France renforcent encore sa valeur sur le marché. Dans ces conditions, les Gunners n’ont aucune urgence à vendre l’un de leurs meilleurs joueurs.

‎Une concurrence qui pourrait tout faire basculer

‎Le PSG doit également composer avec un autre obstacle de taille. Toujours selon Caught Offside, le FC Barcelone et le Real Madrid suivent eux aussi attentivement l’évolution du dossier. La présence de ces deux géants européens risque d’alimenter une véritable bataille si Arsenal décidait finalement d’écouter les offres.

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‎Face à cette situation, Paris ne reste pas inactif. D’après TEAMtalk, la piste menant à Karim Coulibaly, défenseur du Werder Brême, a récemment repris de l’épaisseur. Le club de la capitale cherche ainsi à conserver plusieurs solutions afin de ne pas dépendre d’un seul dossier particulièrement complexe.

Un défi de taille pour Luis Campos

‎L’intérêt du PSG pour William Saliba apparaît parfaitement cohérent. Son profil correspond aux exigences du football moderne et son association avec les défenseurs déjà présents pourrait offrir une stabilité précieuse à Luis Enrique. Sportivement, peu de recrues auraient un impact aussi immédiat. ‎En revanche, l’opération semble aujourd’hui davantage relever du défi que de la réalité.

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Entre la volonté d’Arsenal de conserver son joueur, la concurrence des plus grands clubs européens et un prix annoncé comme exorbitant, Paris devra soigneusement mesurer le rapport entre ambition sportive et équilibre financier. Le feuilleton est loin d’être terminé, mais, à ce stade, la prudence reste de mise malgré le rêve qu’incarne William Saliba pour les supporters parisiens.