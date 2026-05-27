Mercato PSG : L’agent de Joao Neves manigance un sale coup !

Avant l’ouverture du mercato, Joao Neves se retrouve au cœur d’un incroyable feuilleton. Son agent aurait entamé des discussions en vue d’un transfert au Real Madrid.

Mercato : Le PSG en colère, Joao Neves proposé au Real Madrid

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La fin de saison du Paris Saint-Germain promet d’être historique. Les champions d’Europe en titre sont en passe de remporter une deuxième couronne européenne. Ils tenteront de battre ce samedi soir Arsenal en finale de Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique restent concentrés sur cet objectif.

En coulisse, l’actualité mercato commence aussi à secouer le vestiaire. Le PSG devra résister aux futurs assauts du Real Madrid. Car les Merengues, portés par le retour imminent de José Mourinho, ambitionnent de piocher à Paris. Et si le nom de Vitinha est régulièrement évoqué, les regards madrilènes se tournent désormais vers un milieu parisien : Joao Neves.

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L’international portugais reste un véritable pilier du dispositif tactique de Luis Enrique. Il en est à 37 rencontres disputer cette saison, preuve qu’il reste indispensable à l’équipe. L’entraîneur du PSG n’envisage aucunement de se séparer de lui. Pourtant, une menace sournoise plane sur ce dossier.

Jorge Mendes joue un double jeu

Selon le média espagnol El Debate, le célèbre agent Jorge Mendes joue un double jeu qui agace sans doute Paris. Le représentant tenterait, dans la plus grande discrétion, de favoriser un transfert du joueur de 21 ans vers le Real Madrid. Il aurait ainsi proposé les services de son protégé aux Merengues.

🚨 JORGE MENDES AURAIT PROPOSÉ JOAO NEVES 🇵🇹 ET RUBÉN DIAS 🇵🇹 AU REAL MADRID ! 😳



En parallèle, Mourinho tenterait de convaincre Bastoni 🇮🇹 de signer au Real.



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Le représentant aurait agi totalement à l’insu de Nasser Al-Khelaïfi et de ses collaborateurs. Cette manœuvre n’est pas certainement pas du goût du PSG. Le Champion de France devra être vigilant en vue de conserver l’un des éléments les plus prometteurs de son effectif.