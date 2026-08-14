Mercato OL : Lyon annonce sa 7e nouvelle recrue officielle

L’OL a fini par annoncer la signature officielle de Zachary Athekame. Elle était attendue cette semaine, comme annoncé.

Mercato : Zachary Athekame prêté à l’OL jusqu’en 2027

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Zachary Athekame, la septième recrue estivale de l’OL, a signé enfin. Il est prêté sans option d’achat par l’AC Milan, pour la saison 2026-2027, soit jusqu’au 30 juin 2027. Arrivé à Lyon en début de semaine, il avait visité les installations du club rhodanien avant de se soumettre à la traditionnelle visite médicale.

La direction de Lyon se félicite de la signature du défenseur de 21 ans. « L’Olympique Lyonnais est heureux de pouvoir compter sur Zachary Athekame, dont le profil, alliant vitesse, puissance et polyvalence, offrira de nouvelles possibilités au groupe de Paulo Fonseca », a-t-elle écrit dans son communiqué officiel.

🇨🇭 Le défenseur suisse Zachary Athekame est prêté à l'OL sans option d'achat jusqu’au 30 juin 2027 ✍🔴🔵



🗞 Le communiqué 👉 https://t.co/VxeZwzYyeW#Athekame2027 — Olympique Lyonnais (@OL) August 14, 2026

Athekame renforce le poste de Maitland-Niles

L’arrière latéral droit suisse vient renforcer un secteur de jeu où les Gones ont été fragiles, ce début de saison. Transparent contre le Sparta à Prague, Ainsley Maitland-Niles avait été sifflé à Décines lors du match retour. L’international Anglais (5 sélections) était d’ailleurs le seul joueur d’expérience à ce poste.

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Le défenseur central Clinton Mata (33 ans) a dépanné au poste la saison dernière. Cet été, le jeune Steeve Kango (19 ans) a été promu dans l’effectif professionnel, mais il est encore en apprentissage.

Ayant disputé 27 matchs en Serie A avec les Rossoneri la saison dernière et 47 matchs avec les Young Boys de Berne, dont 8 en Ligue des champions, Zachary Athekame arrive à l’OL avec son expérience du haut niveau.

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Par ailleurs, le joueur de l’AC Milan rejoint six nouvelles recrues à Lyon : Kaïl Boudache, Mads Bidstrup, Julien Duranville, Mohamed Ouédraogo, Felix Bacher et Loïs Openda.