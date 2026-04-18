PSG : la LFP annonce un changement majeur

Le calendrier du PSG vient de connaître un nouveau changement. À l’approche d’une fin de saison capitale entre ambitions européennes et ultime derby face au Paris FC, la Ligue de Football Professionnel (LFP) vient de changer la date de cette affiche de la dernière journée de Ligue 1.

‎Paris FC-PSG : Un derby parisien reprogrammé

‎Ce qui devait être le bouquet final du championnat a changé de tempo. Initialement prévu le 16 mai, le duel entre le Paris FC et le Paris Saint-Germain se disputera finalement le 17 mai à 21 heures. Une modification loin d’être anodine. ‎La LFP justifie ce report par les performances européennes des clubs français.

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En clair, le parcours continental du PSG impose un ajustement du calendrier national. Quand l’Europe frappe à la porte, la Ligue 1 s’adapte parfois avec la souplesse d’un défenseur pris à contre-pied. ‎Ce changement offre au club parisien un jour supplémentaire de récupération, détail qui, à ce niveau, peut peser lourd.

Une fin de saison décisive pour le Paris SG

Entre gestion physique, rotations et préparation mentale, chaque heure compte lorsqu’on joue sur plusieurs fronts. ‎Mais au-delà de l’aspect logistique, ce derby conserve une saveur particulière. Ce sera la troisième confrontation de la saison, avec une revanche pour le champion d’Europe après l’élimination en Coupe.

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Même si les positions au classement semblent déjà figées, l’enjeu symbolique reste immense : finir fort, asseoir une domination locale et envoyer un message avant l’été. ‎À Paris, on sait qu’un calendrier ne gagne pas les matches, mais il peut parfois éviter d’en perdre. Et dans une saison où chaque trophée pèse sur le prestige du club, ce “petit” changement pourrait bien avoir de grandes conséquences.