Ligue des Champions : Yaya Touré s’incline devant le PSG !

Le PSG n’a pas raté son entrée en lice en Ligue des Champions. Le champion d’Europe en titre a marché sur le SK Slovan Bratislava ce mercredi soir au Parc des Princes. À l’issue du match, Yaya Touré, l’entraîneur du club slovaque, a reconnu la supériorité du Paris SG.

Yaya Touré sur le PSG : « C’est la meilleure équipe d’Europe de toute façon »

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Double champion d’Europe en titre, le PSG a parfaitement lancé sa quête d’un triplé en Ligue des champions en dominant largement et avec sérieux le Slovan Bratislava ce mercredi soir au Parc des Princes.

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Grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé, un triplé de Ferran Torres et une réalisation de Fabian Ruiz, le Paris Saint-Germain a balayé l’équipe entraînée par Yaya Touré sur le score de 6 buts à 1. À l’issue de la rencontre, le technicien ivoirien n’a pu que constater la domination nette des hommes de Luis Enrique.

« Pas de miracle ? Non, le foot on ne parle pas de miracle, on parle davantage de comme on a joué et comme on a essayé de faire front contre une superbe équipe du PSG. Sur tous les plans, ils sont très très difficiles, c’est la meilleure équipe d’Europe de toute façon. Je crois que mes joueurs ont essayé de faire de leur mieux. Ils ont été braves, c’est pas évident parce que le PSG en ce moment, il voulait montrer qu’ils étaient au niveau à leurs supporters.

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Aujourd’hui, on l’a payé cash. Mais bon, c’est bien je suis très content d’être là et voir comment mon équipe allait évoluer et j’ai beaucoup de choses à améliorer et j’espère que dans le futur ce sera mieux », a déclaré l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone et de Manchester City.

Poursuivant, le quadruple Ballon d’Or africain (2011, 2012, 2013 et 2014) a avoué qu’il voit à nouveau le Paris Saint-Germain armé pour remporter la Coupe aux grandes oreilles pour la troisième fois de suite.

« On a joué contre plus fort que soi ce soir. Pour moi, Paris sera encore proche de gagner ce trophée. Ils ont été très forts sur tous les aspects. Mes joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Ce n’était pas évident. La défense et l’attaque, c’est exceptionnel ! Ils ont 10 joueurs nommés au Ballon d’or, des joueurs qui ont gagné des Coupes du monde. Mais joueurs ont donné le maximum. On a une jeune équipe, avec des joueurs qui découvrent la Ligue des Champions. Moi aussi, en tant qu’entraîneur.

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Paris, cela fait combien d’années qu’il joue cette compétition ? Avec des Mondialistes, des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde. L’écart est considérable, pour être honnête », a reconnu Yaya Touré.