Mercato PSG : Luis Campos prépare un coup inattendu en Ligue 1  

Les dirigeants du PSG craquent pour Folarin Balogun. Luis Campos vise l’attaquant monégasque pour ce mercato estival.

Mercato PSG : Luis Campos relance la piste Folarin Balogun

La suite après cette publicité

Le PSG n’en a visiblement pas terminé avec son mercato. Malgré les arrivées de Maghnes Akliouche, Mika Godts et Ferran Torres, le club de la capitale continue d’explorer le marché. Cette fois, c’est le nom de Folarin Balogun qui circule dans les bureaux du Camp des Loges.

L’attaquant de l’AS Monaco pourrait ainsi devenir une nouvelle option pour le Paris SG. Selon les informations du compte PSG Inside Actu sur X, la direction parisienne a récemment repris contact avec l’entourage de l’international américain. Une piste déjà étudiée par Luis Campos au début de l’été, avant d’être mise en attente.

À voir

Mercato ASSE : Deal scellé pour l’arrivée de Pablo Garcia ?

Lire aussi : Mercato : Tottenham prêt à offrir 40M€ pour soulager le PSG

Le dossier pourrait désormais repartir. Les bonnes relations entre le PSG et Monaco pourraient notamment faciliter les discussions. En interne, Balogun serait apprécié par les dirigeants parisiens. Son arrivée dépendrait toutefois des mouvements à venir dans l’effectif de Luis Enrique. Un départ de Bradley Barcola ou d’Ibrahim Mbaye pourrait ainsi accélérer les choses.

Lire la suite sur le PSG

PSG Mercato: Coup de théâtre ! Liverpool lâche Ibrahim Mbaye

Mercato PSG: Urgent ! Bradley Barcola à Liverpool pour 140M€

À voir

Mercato : L’OM accélère pour ce goleador, accord proche ?

Le PSG pourrait donc se positionner concrètement sur Folarin Balogun afin de compléter son attaque. Une offre à Monaco n’est donc pas à exclure dans les prochains jours. Le dossier mérite d’autant plus d’attention que Balogun conserve une belle cote sur le marché européen. Auteur de prestations remarquées avec les États-Unis lors de la Coupe du monde 2026, l’attaquant reste également suivi en Premier League, où Tottenham s’intéresse notamment à son profil.